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Заседание в формате "5 + 2" в Братиславе подведет итог подписанных в рамках пакета "Berlin plus" соглашений

Заседание в формате "5 + 2" в Братиславе подведет итог подписанных в рамках пакета "Berlin plus" соглашений

Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх заявил в эксклюзивном интервью Информационному агентству «МОЛДПРЕС», что заседание в формате «5+2», которое состоится в Братиславе, рассмотрит порядок внедрения соглашений, подписанных в рамках пакета «Berlin plus», передает МОЛДПРЕС.

«В последний год у нас была возможность для обсуждений, это не был консенсус относительно политического аспекта Приднестровского региона. Мы хотим вновь обсудить особый статус, однако еще не находимся на данном этапе», - подчеркнул Нойкирх.

По его словам «все небольшие шаги, которые мы предприняли (подписав соглашения в рамках пакета «Berlin plus», направлены на создание особого статуса Приднестровского региона в Республике Молдова», - добавил европейский чиновник.

Нойкирх подчеркнул, что мандат, полученный ОБСЕ в 1992 году, «четко относится» к особому статусу Приднестровского региона в составе Республики Молдова, соблюдая его целостность и суверенитет.

Встреча в формате «5 + 2» по переговорам по урегулированию приднестровской проблемы состоится в Братиславе, Словакия. Словацкое государство председательствует в ОБСЕ в 2019 году.

www.moldpres.md
  • Сегодня, 19:53
  • DTV
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