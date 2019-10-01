В Бендерах на еврейском кладбище состоялось открытие памятника еврейским детям, которые были убиты в годы Великой Отечественной войны на территории Приднестровья немецко-румынскими оккупантами.
Открытый сегодня памятник представляет собой восьмигранный столб, символизирующий бесконечную память о невинных жертвах. Он увенчан символом еврейского народа – звездой Давида – и выполнен в стилистике советской монументалистки, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры. Новый памятник стал третьим монументом в городе, посвящённым погибшим и павшим евреям. Так, в 2002 году в Бендерах был открыт памятник жертвам Холокоста, в 2015 – евреям, погибшим на полях сражений Великой Отечественной.
«Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим от рук фашистов детям войны. Сегодня из вас здесь многие дети войны, перенесшие тяготы военного времени. Спасибо, что вы выжили, вы увидели Великую Победу, а сейчас рассказываете о тех событиях новым поколениям», – обратился к участникам митинга председатель еврейской общины города Иосиф Герис.
Со словами благодарности в адрес создателей памятника обратился и советник Президента ПМР Павел Прокудин.
В годы Великой Отечественной войны в Бендерах было расстреляно более двух тысяч евреев. Многие из них – дети. У рва рядом с Бендерской крепостью было казнено 700 человек, в противотанковом рве у еврейского кладбища простились с жизнью ещё 1 000 человек, у судоремонтных мастерских расстреляли и сбросили в воду свыше 300 евреев. При этом, по словам историков, не все места массовых расстрелов найдены.