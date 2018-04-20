Таможенные тарифы — 2020 на товары, импортируемые и экспортируемые из республики, утверждены Постановлениями Правительства ПМР от 30 сентября 2019 года №353 и №354 соответственно. Документы официально опубликованы и доступны в электронном виде на официальном сайте Министерства юстиции ПМР.
Напомним, подготовка тарифов на 2020 год осуществлялась по поручению Правительства ПМР специальной Межведомственной комиссией. В ее состав вошли представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, ГТК ПМР, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества республики. Работа осуществлялась на основе комплексного анализа потребностей внутреннего рынка, объемов производства, а также с учетом необходимости поддержки отечественного производства, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. В процессе подготовки тарифа межведомственная комиссия учитывала предложения и обращения представителей среднего и малого бизнеса. В результате в итоговом документе нашли отражение заявки участников ВЭД более чем по 100 кодам Товарной номенклатуры.
В новом импортном тарифе, как комментируют специалисты, продолжена тенденция по обнулению ставок ввозной таможенной пошлины на товары, используемые исключительно в технологических процессах. Так, например, с 2020 года нулевая ставка ввозной таможенной пошлины будет применяться в отношении кожевенного сырья, нитей и пряжи, а также сырья для металлургической промышленности. В целом в импортном тарифе-2020 обнулены ставки по более 700 кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Одновременно в рамках программы импортозамещения были приняты решения о повышении ставок ввозной таможенной пошлины на отдельные товарные позиции. В следующем году, например, при ввозе портланцемента будет применяться заградительная пошлина в размере 20 % (в текущем году действует ставка 10%).
В новом тарифе также сохранен принцип «укрупненного» установления ставок на уровне субпозиции (6 знаков ТН ВЭД) и специфической составляющей ввозной таможенной пошлины на все группы товаров. Такой подход позволяет унифицировать тариф на однородные товары и упрощает для экономических агентов расчет таможенных пошлин, в т.ч. в случае планирования закупок. customs.gospmr.org