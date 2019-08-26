В Бендерах состоялось очередное заседание Объединённой контрольной комиссии. Среди прочего, стороны обсудили конфликт между приднестровскими землепользователями и предпринимателем из Республики Молдова, который на их участках и без согласования с приднестровскими властями разрабатывает карьер для добычи песчано-гравийной смеси.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков напомнил, что обострение обстановки в районе населённого пункта Погребя Дубоссарского района случилось 24, 26, 27 августа, когда происходили стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы. В настоящее время ситуация находится под контролем миротворцев и правоохранительных органов, передает novostipmr.com.
«Мы очень рассчитываем, что хозяйствующие субъекты, власти, которые отвечают за то, что там происходит, найдут решение данного вопроса и не допустят осложнения ситуации в Зоне безопасности. По нашему мнению, всё происходящее является спланированной акцией. И эти непродуманные действия могут привести к серьёзным последствиям», - сказал Олег Беляков.
Он подчеркнул, что приднестровская сторона рассчитывает на то, что данный инцидент найдёт своё решение в рамках Объединённой контрольной комиссии.
«Таких ситуаций в работе ОКК было много, и по всем Комиссия находила взвешенное решение. И это способствовало стабилизации ситуации», - подчеркнул сопредседатель.
Спор вокруг земли в Дубоссарском районе возник ещё в конце июля. Суть проблемы в том, что молдавский предприниматель разрабатывает карьер для добычи песчано-гравийной смеси на землях, которые принадлежат приднестровскому садово-огородному товариществу.
Юрлицо, проводящее эти работы, приобрело земельный участок у администрации села Кошница, временно находящегося под юрисдикцией Республики Молдова. При этом часть выделенных молдавскими чиновниками земель ещё с 1988 года числится за садово-огородным товариществом «Дубоссарский энергетик», расположенным на контролируемой ПМР территории.
В конце августа на данном участке произошли стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы.
В МИДе ПМР этот инцидент назвали провокацией с целью проверить на прочность переговорный процесс. На данный момент вопросом занимаются рабочие (экспертные) группы. novostipmr.com