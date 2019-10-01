9-10 октября в Братиславе состоялось очередное заседание «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». Приднестровскую сторону представила делегация МИД ПМР во главе с представителем по политическим вопросам от Приднестровья, Министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым.
Комментируя итоги двухдневных международных переговоров, Виталий Игнатьев констатировал, что почти полуторагодичный перерыв в работе формата «5+2» негативно сказался на состоявшихся дискуссиях. «Мы обсудили значительное количество вопросов, которые касались пакета «Берлин+» и перспективных направлений нашей работы. Дискуссии были очень сложными. Наверное, на них негативно повлияло продолжительное отсутствие заседаний «Постоянного совещания…». Поэтому мы всегда призывали партнеров к ритмичной работе этого формата. Есть Принципы и процедуры переговорного процесса, и их нужно соблюдать», – отметил Министр, передается на сайте МИД ПМР.
Виталий Игнатьев сообщил, что стороны решили «приостановить часы» Братиславского заседания. «Это редкое явление, но тем не менее заседание не окончено. В ближайшее время мы продолжим работу над актуальными проблемами, а также над итоговым протоколом. Это консолидированное решение, поскольку мы не смогли прийти к консенсусу. Хотя приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, из-за позиции Кишинева нам пришлось поставить переговоры на паузу», – заявил дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в рамках переговоров была обсуждена проблематика политически мотивированных уголовных дел, в том числе во взаимосвязи с тематикой землепользования в Дубоссарском районе ПМР, вопросы телекоммуникаций и участия приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении. Также он сообщил, что в ходе заседания приднестровская сторона подняла вопросы импорта лекарств, продуктов питания и других товаров народного потребления в контексте проблемы совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган», импорта топлива и ГСМ по северному участку железной дороги, а также проблему карьера в Дубоссарском районе ПМР. Отдельное внимание, по словам Министра, было уделено банковским вопросам.
«Мы обсудили проблему закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов. Это крупные предприятия, которые несут социальную ответственность по выплате зарплат. Проблема крайне острая, и все международные партнеры согласились ее обозначить. Но Кишинев был не готов к предложенным нами формулировкам, пытаясь представить ситуацию так, как будто проблемы нет. Поэтому мы продолжим работать над этим вопросом. Забегая вперед, могу сказать, что в рамках Баварской конференции банковская тематика, скорее всего, будет одной из центральных», – подчеркнул глава МИД ПМР.
Виталий Игнатьев положительно оценил тот факт, что Братиславское заседание было сфокусировано на обсуждении конкретных проблем. «Несмотря на сложность дискуссии, нам удалось обсудить все вопросы. Наша главная задача сейчас – полностью реализовать все те обязательства, которые принимали на себя стороны. Кстати, в проекте документа все международные партнеры подчеркнули, что Приднестровье выполнило взятые на себя обязательства. Молдавская сторона этого не сделала. Также там были указаны сроки, в течение которых Кишинев должен был решить конкретные проблемы. Возможно, это послужило причиной отказа от подписания итогового протокола», – отметил дипломат.
Министр акцентировал внимание на том, что по всем вопросам, которые обозначила приднестровская сторона, было понимание и поддержка международных партнёров. Он также сообщил, что в ближайшее время диалог сторон продолжится на различных уровнях переговорного процесса, в том числе на полях конференции в Баварии и нового раунда переговоров в формате «5+2».