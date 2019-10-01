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Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом

Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом

Лидеры десяти стран обсудили вопросы дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве, укрепления двусторонних и многосторонних торгово-экономических связей, а также региональной и международной безопасности.

В ходе дискуссии глава государства РМ Игорь Додон озвучил основные направления и принципы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности руководства Республики Молдова, передает actualitati.md.

«Республика Молдова стремится выстраивать сбалансированные отношения с восточными и с западными партнерами. Являясь участницей Содружества Независимых Государств и страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе, Молдова одновременно имеет Соглашение об ассоциации со странами Европейского союза. Считаю, что сотрудничество и с Востоком, и с Западом — наиболее разумная и выгодная платформа для Молдовы.

Скажу честно, что продвижение взвешенной внешней политики дается Молдове не просто. Это отражается, в том числе, на наших торгово-экономических отношениях и результатах внешней торговли», — отметил Игорь Додон.

По словам президента, для Республики Молдова торгово-экономические связи со странами СНГ всегда были и остаются важными, стратегическими.

«Однако нынешнее состояние нашей торговли неоднозначно. За последние 5 лет торговые связи ослабли. Товарооборот снизился на 28%. Если 5 лет назад доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Молдовы составляла 33%, то в настоящее время – только 22%. И это очень тревожная динамика. При этом сохраняется высокая роль стран СНГ в экспорте традиционной молдавской продукции. На страны Содружества приходится почти 100% всего нашего экспорта яблок, 91% экспорта других фруктов, 53% — вина, 52% — овощных консервов, 46% — столового винограда», — добавил Додон.

В то же время, глава государства отметил, что в течение последних 5-ти лет существенно выросли объемы торговли со странами Европейского союза. Товарооборот Молдовы со странами ЕС вырос на 31%.

«Но если подвести общий итог торговли Молдовы со странами СНГ и ЕС за этот период, то его нельзя оценить как исключительно положительный. Объем молдавского экспорта в страны ЕС увеличился в абсолютном выражении на 720 млн. долл., при этом на 510 млн. долл. снизился объем экспорта в страны СНГ. Мы не заинтересованы в том, чтобы торговые приобретения на западном рынке происходили за счет потерь на восточном, или наоборот. Только сбалансированность торгово-экономических отношений с Востоком и Западом позволит Молдове стабильно развиваться.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что не только торговля является для Молдовы мотивом к углублению сотрудничества в рамках СНГ. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в сфере транспорта и логистики, энергетики, телекоммуникаций, цифровизации экономики», — добавил президент.

По словам Додона, Молдова заинтересована в том, чтобы Содружество Независимых Государств стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны СНГ были масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии.

Президент уверен, что нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций.

По словам Игоря Додона, в настоящее время страны СНГ строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе.

«Возьмем отношения стран СНГ с Европейским союзом. Пять стран СНГ (Беларусь, Армения, Молдова, Азербайджан и Украина) участвуют в программе «Восточное партнерство», две страны (Казахстан и Армения) заключили соглашения с ЕС о партнерстве, 2 страны (Молдова и Украина) заключили соглашения об ассоциации с ЕС, включая соглашения о свободной торговле. Кроме того, Европейский союз подготовил стратегию сотрудничества со странами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном). Вопрос: где роль СНГ, как международной организации, в выстраивании отношений с Европейским союзом и в реализации идеи построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока? Мы должны задуматься над этим вопросом и решить его вместе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств», — заключил Игорь Додон.

actualitati.md
  • Вчера, 21:35
  • DTV
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