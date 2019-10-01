Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак призвал «весь формат «5+2», в частности Молдову и Приднестровье, сделать все возможное, чтобы найти компромисс по протоколу», подготовленному накануне по итогам заседания в Братиславе.
Как сообщает агентство «ИНФОТАГ», в своем обращении, опубликованном на сайте ОБСЕ, Лайчак пояснил, что документ должен быть «взаимоприемлемым, прагматичным и позволяющим сторонам работать на благо населения на обоих берегах Днестра».
«Словацкое председательство готово оказать всемерную поддержку этому процессу», - подчеркнул дипломат.
Как уже передавал «ИНФОТАГ», двухдневные переговоры в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию завершились накануне без подписания итогового протокола.
«Переговоры в Братиславе были конструктивными, хотя порой сложными. Стороны были очень близки к принятию протокола. Переговоры продолжатся в ближайшие дни с целью подготовки окончательного варианта Братиславского протокола», - заявил глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх по окончании встречи.
В то же время, представители Кишинева и Тирасполя заявили, что продолжат переговоры по согласованию протокола на неформальной конференции по укреплению мер доверия между сторонами, которая состоится в ноябре в Баварии.