Артур Далалоян, Никита Нагорный и Олег Верняев Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян (уроженец Тирасполя) подтвердили статус сильнейших в мире. На втором чемпионате мира подряд гимнасты из РФ выиграли две медали в индивидуальном многоборье - Никита Нагорный завоевал золото, Артур Далалоян – серебро, пишет novostipmr.com со ссылкой на ТАСС.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Штутгарте (Германия). От российской команды в мужской финал квалифицировались сразу два лидера - Далалоян и Нагорный. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Артур Далалоян в этой же дисциплине стал первым, причем эта медаль стала первой на столь высоком уровне для российской спортивной гимнастики в мужском индивидуальном многоборье за 19 лет, до него подобного результата удавалось достичь Николаю Крюкову на мировом первенстве 1999 года в Китае. Никита Нагорный в 2018 году в многоборье завоевал бронзовую медаль.
В финале индивидуального многоборья ЧМ в Штутгарте все решалось на перекладине. Нагорному снова выпала честь выступать последним. В итоге с результатом 88,772 балла он занял первое место. Артур Далалоян (87,165), выступавший предпоследним, закончил индивидуальное многоборье с серебром, третьим стал украинец Олег Верняев (86,973). novostipmr.com