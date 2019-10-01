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О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

Государственной службой статистики Приднестровья была опубликована Экспресс- информация "О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019 г."
Почти на 7,5 процентов увеличилась стоимость продовольственных товаров с начала года в Приднестровье. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем продовольствие подорожало в среднем более чем на 2 процента. Г Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары за сентябрь 2019 года подорожали на 2,18%, а за январь-сентябрь 2019 года – на 7,41%.

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019

  • Вчера, 18:31
  • DTV
  • Просмотров: 30
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