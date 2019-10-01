Государственной службой статистики Приднестровья была опубликована Экспресс- информация "О средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР за сентябрь 2019 г." Почти на 7,5 процентов увеличилась стоимость продовольственных товаров с начала года в Приднестровье. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем продовольствие подорожало в среднем более чем на 2 процента. Г Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары за сентябрь 2019 года подорожали на 2,18%, а за январь-сентябрь 2019 года – на 7,41%.