Dnestr.TV

 
0

Дешевые авиабилеты отменяются: Жители Молдовы больше не смогут летать лоукостерами в Европу за копейки

Дешевые авиабилеты отменяются: Жители Молдовы больше не смогут летать лоукостерами в Европу за копейки

Страны ЕС постепенно вводят «климатические налоги» – это отражается на цене авиабилетов.

Впервые необходимость применения эконалогов подтвердили в 1973 году в первой Программе действий Европейского союза по охране окружающей среды. Авиаперелеты влияют на изменение климата, поэтому те, кто «загрязняет» атмосферу, должны платить, сообщается на сайте 34travel.me.

В первую очередь экологический налог ударит по работе лоукостеров. Билетов по € 10 в 2020 году уже не будет, так как авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов.

Основная цель инициативы – стимулировать авиакомпании к заботе об окружающей среде. В 2018 экологический налог ввели в Швеции – за полет внутри страны и ЕС нужно дополнительно платить € 5,5. Стоимость налога на более дальние полеты варьируется от € 23 до € 37.

Весной 2020-го такой налог введет Германия. Полет из этой страны подорожают примерно на € 10. Полученные деньги пойдут на снижение НДС на железнодорожные билеты. Они подешевеют примерно на 10%.

Идею введения «налога на климат» поддержали и во Франции – там его планируют ввести в 2020-м. Сумма – от € 1,5 до € 18. В Нидерландах его введут в 2021-м.
34travel.me
  • Вчера, 19:23
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна