Страны ЕС постепенно вводят «климатические налоги» – это отражается на цене авиабилетов.
Впервые необходимость применения эконалогов подтвердили в 1973 году в первой Программе действий Европейского союза по охране окружающей среды. Авиаперелеты влияют на изменение климата, поэтому те, кто «загрязняет» атмосферу, должны платить, сообщается на сайте 34travel.me.
В первую очередь экологический налог ударит по работе лоукостеров. Билетов по € 10 в 2020 году уже не будет, так как авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов.
Основная цель инициативы – стимулировать авиакомпании к заботе об окружающей среде. В 2018 экологический налог ввели в Швеции – за полет внутри страны и ЕС нужно дополнительно платить € 5,5. Стоимость налога на более дальние полеты варьируется от € 23 до € 37.
Весной 2020-го такой налог введет Германия. Полет из этой страны подорожают примерно на € 10. Полученные деньги пойдут на снижение НДС на железнодорожные билеты. Они подешевеют примерно на 10%.
Идею введения «налога на климат» поддержали и во Франции – там его планируют ввести в 2020-м. Сумма – от € 1,5 до € 18. В Нидерландах его введут в 2021-м. 34travel.me