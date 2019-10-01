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В Киеве требуют легализации марихуаны

В Киеве требуют легализации марихуаны

Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады. Они требуют доступ пациентов к медицинскому каннабису.
В субботу, 26 октября в Киеве проходит очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Активисты намерены пройтись к зданиям двух министерств и парламента, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Страна.ua.

Так, около полудня участники собрались возле Кабинета министров откуда пройдут шествием к министерству внутренних дел и здравоохранения. Марш должен завершиться митингом у здания парламента.

Участники акции требуют урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч - дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.

korrespondent.net
  • Сегодня, 13:13
  • DTV
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