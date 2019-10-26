28 октября в Брюсселе состоится четвертый раунд трехсторонних переговоров между политиками России и Украины о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.
Перед встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Также будут присутствовать руководители «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома», передает eadaily.com.
«Я хочу развивать конструктивный дух наших последних переговоров, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам», — отметил Шефчович.
Переговоры будут сосредоточены вокруг вопросов отражения энергетических правил ЕС в будущем рамочном соглашении, сроков будущего контракта, объемов и тарифов.
Между тем, эксперты отмечают, что ожидать значительных прорывов в переговорном процессе явно не стоит. До этого Москва определила позицию по контракту по транзиту газа через Украину. Одним из условий российская сторона назвала обнуление судебных претензий, в том числе по решению Стокгольмского арбитража.
Как сообщало EADaily, уже после этого стало известно об аресте по инициативе Киева акций оператора «Турецкого потока» в Нидерландах. По сути, это и стало ответом на предложение России. Украина таким образом продемонстрировала, что от претензий отказываться не намерена.