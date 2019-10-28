Dnestr.TV

 
0

На Украине пересмотрят лишение Януковича звания президента

На Украине пересмотрят лишение Януковича звания президента

Конституционный суд Украины намерен рассмотреть конституционность закона о лишении бывшего главы государства Виктора Януковича звания президента страны. Об этом говорится на сайте суда.

Соответствующее заседание состоится 29 октября и пройдет в закрытом режиме. Рассмотрением вопроса займется Большая палата Конституционного суда, передает lenta.ru.

Ранее генпрокурора Украины Руслана Рябошапку обвинили в желании закрыть дела против Януковича. По словам уволенного экс-начальника управления специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, в настоящее время руководство ведомства принимает меры, чтобы развалить дела против окружения экс-президента.

В феврале 2015-го Верховная Рада лишила Януковича почетного звания президента страны. Согласно Конституции Украины, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента, который Януковичу объявлен не был.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск.
lenta.ru
  • Сегодня, 16:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...
  • Доходы и расходы приднестровцев

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна