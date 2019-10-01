Встреча президентов Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова завершена. Она продлилась больше четырех часов. Первая часть – тет-а-тет руководителей – заняла около часа. Еще три – дискутировали расширенным составом. По окончании разговора Вадим Красносельский и Игорь Додон подвели итоги двусторонней встречи, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Игорь Додон, Президент РМ:
Сегодня мы провели очень хорошую встречу с Вадимом Николаевичем. Это шестая встреча за последние два с половиной года. Хочу отметить положительную динамику нашего диалога. Мы обсудили очень много вопросов. Я их попытаюсь структурировать по направлениям.
Первое – это все, что касается телекоммуникаций. Известно, что в прошлом-позапрошлом годах в Молдове были приняты законы, давшие возможность приднестровскому «Интерднестркому» получить молдавскую лицензию. Сегодня обсудили конкретные сроки решения данной проблемы. Надеемся, что до начала следующего года мы найдем решение. Есть политическое желание на правом берегу Днестра, в Кишиневе - на уровне и президентуры, и правительства, и парламента - двигаться в этом направлении.
Второе важное направление – это уголовные дела. На первой нашей встрече с Вадимом Николаевичем нас проинформировали, что приднестровская сторона приняла решение некоторые уголовные дела пересмотреть, закрыть. Есть движение и с нашей стороны. Мы сегодня обсуждали конкретные вещи. Я очень рад, что по этому направлению у нас хороший результат.
Третий вопрос касается свободного передвижения наших граждан. Есть пилотный проект, который мы обсуждали в прошлый раз, в прошлом году. Хочу отметить, что есть уже положительная динамика по его реализации. Речь идет о троллейбусной линии «Бендеры – Варница – Северный» протяженностью 10 километров. По решению наших партнеров из Приднестровья жители Приднестровья и Молдовы, которые будут передвигаться по этому маршруту, будут это делать без контроля со стороны соответствующих органов. Думаю, это очень важная вещь: мы сделаем первый шаг для того, чтобы двигаться дальше.
Четвертое. Мы обсуждали с участием политических переговорщиков с одной и другой стороны результаты заседания в формате «5+2» в Братиславе. На следующей неделе в Баварии будет продолжение дискуссии. Мы обсуждали те аспекты, которые бы позволили нам подписать протокол, не подписанный в Братиславе. Я надеюсь, что наши переговорщики услышат Вадима Николаевича и меня, сделаем все возможное, чтобы найти решение и подписать этот протокол.
Еще один важный момент – это все, что касается банковской системы. Мы сегодня довольно детально обсуждали, как найти решение данной проблемы. Я в ближайшие дни соберу наших специалистов. Нужно будет серьезно заняться этим вопросом, чтобы найти решение. Мы заинтересованы в том, чтобы молдавские и приднестровские предприятия работали в легальном поле. Нужно дать возможность всем работать, тем более что эти предприятия из Приднестровья проводят большой объем продаж, экспорта товаров на правый берег либо в Европейский союз, согласно соглашению, которое подписал Кишинев. Поэтому и по банковской системе – это один из важнейших вопросов, который мы обсуждали, – будем работать и попытаемся найти решение.
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Что самое главное в переговорном процессе? Не только подписать то или иное соглашение, а добиться его исполнения. Конец 2017-го – 2018 год – это был этап, когда мы подписали соглашения, кое-что имплементировали, кое-чего достигли. Но остались открытые вопросы, к примеру, по телекоммуникациям. Мы сегодня вернулись к его обсуждению. Я удовлетворен тем, что обозначены конкретные сроки полного исполнения сторонами обязательств. Есть вопросы уголовных дел, возбужденных в отношении граждан Приднестровья и Молдовы. К сожалению, получилось так, что конкретные сотрудники, конкретные должностные лица стали заложниками ситуации. Решено, как мы предлагали еще в 2017 году и предлагаем по сей день, провести ревизию всех уголовных дел и принять решения по отдельным категориям, по составам преступлений и по прекращению в конечном итоге уголовного преследования. Я рад, что молдавская сторона пошла навстречу, и сейчас открыт вопрос о прекращении 38 уголовных дел. Сейчас важно обменяться информацией, чтобы мы знали, по каким гражданам Приднестровья приняты решения о прекращении уголовных дел с целью доведения информации до адресатов. Естественно, со своей стороны мы также берем обязательства провести аналогичную ревизию и принять определенные решения. Движение должно быть навстречу друг другу.
Очень важен вопрос свободного перемещения. Мы также его обсудили. Идея приднестровской стороны о строительстве линии троллейбусной «Бендеры – Варница – Северный» поддержана молдавской стороной и миссией ОБСЕ. Сейчас проходят проектные работы, актуален вопрос проведения тендера. Я приветствую решение молдавской стороны поддержать эту инициативу.
Конечно, актуален сегодня банковский вопрос. Его можно разделить на две части: это вопрос конвертации молдавских леев в иностранную валюту и вопрос открытия счетов приднестровских предприятий и их работы в банковском секторе Молдовы. Вопрос детально обсужден. Консультации продолжатся. Банковский вопрос явился камнем преткновения в Братиславе, где не было подписано итоговое соглашение. Я считаю, что, если есть проблемы, их надо рассматривать в формате «5+2». Трагедии никакой нет, это – работа, и она будет продолжена. Я нацелен на практический результат. И я, и Президент Молдовы, и все участники формата «5+2», и члены экспертных групп должны руководствоваться принципом, суть которого – не только подписать, но и исполнить. president.gospmr.org