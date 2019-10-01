Алабаю полтора года, никогда на него не жаловались, жил в вольере. Хозяина дома не было, когда рабочий решил поиграть с собачкой. Открыл загон. В итоге, когда понял, что не может справиться с огромным псом, выскочил на улицу за ворота частного дома. Мимо по переулку Театральному проходила женщина с двумя маленькими мопсами. Алабай напал. Соседи вызвали милицию. Приехал хозяин. Собака покусала и хозяина. Патрульным пришлось стрелять.
В травмпункте констатировали - четвертый палец женщины практически откушен.