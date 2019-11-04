Dnestr.TV

 
0

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
По ее словам, в этом задействованы некоторые политические силы, которые хотят лишить власти действующего главу государства, и для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию", передает ria.ru.
"Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать", — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского "нет силовиков".
Политик также оценила результаты работы новой власти.
"Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую колонну" и "патриотическую колонну", — заключила она.
Первого октября контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".
Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.

ria.ru
  • Сегодня, 07:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна