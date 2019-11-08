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Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

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Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москве, передает lenta.ru ссылаясь на ТАСС.

Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.

Ранее в ходе пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.

В августе сообщалось, что свое намерение приехать в Москву на парад Победы уже подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Чехии. Также в Кремле рассказали о планах пригласить на мероприятие украинского президента Владимира Зеленского.

lenta.ru
  • Вчера, 16:51
  • DTV
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