Восемь резервуаров для воды были установлены в населенных пунктах, расположенных на берегу Днестра, в рамках проекта, реализуемого Агентством регионального развития (АРР) «Центр» при финансовой поддержке правительства Германии посредством Агентства по международному сотрудничеству Германии (GIZ) , передает МОЛДПРЕС.
Работы были проведены в рамках проекта «Межобщинное управление водными ресурсами на Днестре», который был реализован в населенных пунктах Кочиерь, Кошница,Пырыта, Дороцкая, Оксентя (Дубоссарский район), а также в Дойбань 1 и Новокомиссаровка (Приднестровье).
Целью проекта было сведение к минимуму потери воды и связанные с ними расходы на ремонт и техническое обслуживание использованных резервуаров, а также увеличение объема хранения. «Таким образом, население было обеспечено стабильной поставкой питьевой воды. Благодаря этому амбициозному проекту, ожидается также улучшение показателей здоровья граждан в данном регионе», - отметили представители АРР «Центр».
Правительство Германии делегировало GIZ реализовать этот проект в регионе, который охватывает 24 городских и сельских населенных пунктов с населением около 76 тысяч жителей. Площадь вмешательства проекта охватывает центральную зону бассейна реки Днестр с обоих берегов, на территории районов Дубэсарь и Криулень (зона безопасности), а также административно-территориальную единицу Дубэсарь Приднестровского региона.
«Проект GIZ «Межобщинное управление водными ресурсами на Днестре» рассчитывает на внедрение процесса изменения ситуации в секторе водоснабжения и канализации, существующего в регионе, посредством совместного развития, улучшения инфраструктуры, основанных на укреплении межмуниципальных управленческих рамок», - согласно АРР «Центр».
Кроме того, проект призван способствовать диалогу с потенциальными партнерами по развитию, представляя четкое представление об инвестиционных потребностях и перспективах развития в секторе водоснабжения и канализации в этом регионе.
Стоимость проекта составляет около четырех миллионов леев.