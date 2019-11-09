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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

По его словам, к этому может привести неспособность руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания, передает iz.ru

«Мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Червоненко отметил, что бездействие властей способно вызвать отделение западной части государства, а именно Львова и Закарпатья. Политик призвал направить силы на сохранение государства и прекратить «рвать на себе вышиванки» и «раскачивать Украину».

В апреле 2018 года депутат рады Нестор Шуфрич также не исключил распад Украины по сценарию Югославии. Он отметил, что украинская администрация «не имеет права допустить» развала государства, иначе нынешнюю власть просто «проклянут» в будущем.

Распад Югославии произошел в результате событий, происходивших в регионе в 1991–2008 годах. В итоге бывшая Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

izvestia.ru
  • Сегодня, 16:18
  • DTV
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