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В Германии 9 ноября проходит празднование 30-летней годовщины падения Берлинской стены

В Германии 9 ноября проходит празднование 30-летней годовщины падения Берлинской стены

В Германии 9 ноября проходит празднование 30-летней годовщины падения Берлинской стены после воссоединения Западной и Восточной Германии. Об этом сообщает euronews.com.

В этот день у Бранденбургских ворот пройдет концерт. В Берлине также пройдут концерты, литературные вечера и кинопоказы, посвященные событиям 9 ноября 1989 года.

У памятника разделу города и жертвам коммунистического тирании люди по традиции зажгут свечи.

На официальной части праздника, которая пройдет в музее Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе, будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Словакии, Польши, Чехии и Венгрии. Они посетят памятные места и церковь, которую разрушили, чтобы построить на ее месте бетонное заграждение.

Напомним, что берлинскую стену возвели в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта. До падения стены в 1989 году гражданам Восточной Германии запрещалось уезжать на Запад, в том числе в Западный Берлин — это считалось тяжким преступлением. Для этого в городе построили стену высотой более 3,6 метра и протяженностью около 160 километров.

Как сообщает Meduza.io, за неполных 30 лет ее существования, по самым скромным оценкам, больше 100 человек были убиты при попытке ее преодолеть.

9 ноября 1989 года член политбюро правящей партии ГДР Гюнтер Шабовски случайно объявил на пресс-конференции, что руководство страны разрешило гражданам свободно покидать ее.

Берлинская стена стала одним из главных символов социалистической диктатуры и изоляции. Но ее разрушили в один день из-за случайного заявления партийного функционера. Через несколько часов после выступления Шабовски к стене с обеих сторон пришли десятки тысяч человек. К полуночи под всеобщее ликование КПП открыли. Падение стены сделало почти неизбежным крах ГДР, которая через год объединилась с ФРГ.



newsmaker.md
  • Сегодня, 16:27
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