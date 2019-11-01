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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Он заявил, что из-за российских энергетических поставок Незалежная потеряла миллиарды долларов.
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины приняли решение прекратить закупки электроэнергии у России, об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", передает life.ru.

По его словам, Незалежная потеряла миллиарды долларов из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок. Экс-депутат Рады назвал предательством "формулу Геруса", которая предполагает покупку российской энергии, и заявил, что украинской энергетической и угольной промышленности, государственным и частным компаниям нанесён огромный ущерб.

Олег Ляшко готов отстаивать свою позицию любым способом, даже кулаками. 7 ноября он подрался в аэропорту с Андреем Герусом, главной причиной спора стал импорт электроэнергии из России.

В августе в Киеве заговорили о "сложной" зиме из-за низких запасов угля, а в сентябре Верховная рада с подачи министра ЖКХ Андрея Геруса внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Впоследствии Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину. 8 ноября экс-нардеп Алексей Журавко усомнился в том, что украинцы переживут зиму, по его мнению, Незалежную ожидает топливный коллапс и "холодные бунты".
life.ru
  • Сегодня, 07:35
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