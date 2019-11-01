Адвокат Андрей Портнов сообщил о том, что в ГБР решили вплотную заняться экс-президентом Петром Порошенко. Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.
Следователи ГБР направили на подпись Генеральному прокурору Украины первое подозрение и проект на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.
Пресс-служба ГБР подтвердила информацию о том, что на подпись генпрокурору отправлен проект сообщения о подозрении экс-президенту Порошенко. Как сообщают в пресс-службе, информацией с общественность они поделились из-за высокой заинтересованности граждан уголовными делами, в которых фигурирует пятый президент Украины.
Проект подготовлен и направлен в рамках досудебного расследования уголовного расследования о возможном неправомерном влиянии Порошенко на проведение конкурса для назначения членов Высшего совета правосудия.
Следователи ГБР направили также проект прошения в Верховную Раду о привлечения к уголовной ответственности Петра Порошенко, который сейчас является депутатом Украины.
Кроме того, Портнов сообщил, что по его обращению Высший антикоррупционный суд обязал следователей НАБУ начать расследование в отношении Порошенко. Речь о расследовании хищений, произведенных Порошенко при помощи подконтрольного членам его семи (родственнику его жены) Укрэсимбанка и военной компании Прогресс, руководителями в которой были соратники бывшего президента.
По словам адвоката, сумма хищений составила 34 млн гривен – эти средства экс-президент Порошенко украл у армии, перечислив для отмыва на счета иностранной компании.
Портнов сообщает, что хищение было произведено в самый трудный для украинской армии период – в самый разгар российской агрессии в июле 2014 года. По словам адвоката, это произошло непосредственно перед трагедией в Иловайске.
Ранее сообщалось, что сотрудниками СБУ недавно был задержан глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко. Его подозревают в совершении ряда преступлений.
Также писали о том, что американский демократ, один из главных оппонентов Трампа на грядущих президентских выборах в США Джо Байден оказывал давление на экс-президента Украины Порошенко ради увольнения Виктора Шокина. ukrainianwall.com