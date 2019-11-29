В сентябре этого года по решению Правительства расширили перечень категорий граждан, которые могут быть отправлены за пределы ПМР для лечения, медицинской консультации либо обследования. Первый заместитель министра здравоохранения ПМР Евгений Калалб отметил, что лечение за рубежом возможно в том случае, если в Приднестровье нет возможности оказать определённую медицинскую помощь, передает ИА Новости Приднестровья.
«Сейчас в этот перечень входят дети до 18 лет (раньше эта категория ограничивалась возрастом 14 лет). Кроме этого, онкобольные, нуждающиеся в лучевой терапии и хирургическом вмешательств, и другие. Также в этом году в перечень вошли пациенты, нуждающиеся в эндопротезировании. С 2014 года данный вид лечения в нашей республике не оказывался, поэтому скопилась большая очередь», - поделился Евгений Калалб.
Он рассказал, что с середины года 140 человек с диагнозом "коронарный синдром" (сердечное заболевание) были направлены на реваскуляризацию (восстановление сосудов).
Впервые в ноябре этого года за рубеж стали направляться дети с пороком сердца на малоинвазивные операции (наименьшее вмешательство в организм). Данный вид помощи нашим детям оказывается в лечебных учреждениях Кишинёва. Первый заместитель министра здравоохранения ПМР отметил, что операции проводит специалист из Швеции. В этом году в октябре 8 детей получили данный вид помощи.
Кроме этого, со следующего года, по словам Евгения Калалба, будут бесплатно обеспечены необходимые лабораторные и инструментальные исследования беременных.
Также до конца 2019 года по плану 10 пациентов направят на эндопротезирование тазобедренного сустава. Со следующего года получение данной процедуры станет возможным в Республиканской клинической больнице. В 2020-м такой вид лечения у нас смогут получить 50 человек.