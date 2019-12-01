У бывшего лидера Демократической партии действительно была вторая идентичность.
Эту информацию президенту РМ подтвердили в Службе информации и безопасности Молдовы. Об этом глава государства заявил в рамках программы на частном телеканале, передает aif.md.
Игорь Додон рассказал, что в том числе и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего совета безопасности. По словам президента, есть еще один человек, у которого так же, как у Плахотнюка, была вторая идентичность, и он входил в окружение экс-председателя ДПМ.
Додон отметил, что попросит, чтобы эти данные были рассекречены, после чего они будут преданы огласке. – Это переходит все рамки закона, – сказал он. aif.md