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Додон: СИБ подтвердил, что у Плахотнюка была вторая идентичность

Додон: СИБ подтвердил, что у Плахотнюка была вторая идентичность

У бывшего лидера Демократической партии действительно была вторая идентичность.

Эту информацию президенту РМ подтвердили в Службе информации и безопасности Молдовы. Об этом глава государства заявил в рамках программы на частном телеканале, передает aif.md.

Игорь Додон рассказал, что в том числе и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего совета безопасности. По словам президента, есть еще один человек, у которого так же, как у Плахотнюка, была вторая идентичность, и он входил в окружение экс-председателя ДПМ.

Додон отметил, что попросит, чтобы эти данные были рассекречены, после чего они будут преданы огласке. – Это переходит все рамки закона, – сказал он.
aif.md
  • Вчера, 08:15
  • DTV
  • Просмотров: 82
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