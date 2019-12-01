Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.
Как сообщает пресс-служба МИД ПМР, в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова. Виталий Игнатьев с сожалением констатировал, что процесс согласования Братиславского протокола затянулся. При этом, по его словам, целый комплекс проблем в рамках урегулирования молдо-приднестровских отношений остается неразрешенным, а некоторые вопросы приобретают все более острый характер. В частности, глава МИД ПМР сделал акцент на проблеме закрытия счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и участия приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении.
По просьбе Клауса Нойкирха Виталий Игнатьев обозначил приоритеты Приднестровья в переговорном процессе на ближайший период, включая вопросы водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года с учетом совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья с Украиной, телекоммуникаций, банков, закрытия политически мотивированных уголовных дел и т.д. В этом контексте Виталий Игнатьев особо подчеркнул необходимость скорейшего проведения встречи представителей по политическим вопросам сторон.