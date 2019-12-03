«Нафтогаз» пытается в счет исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате ему «Газпромом» $3 млрд взыскать в Молдове активы российского газового холдинга в АО «Молдовагаз» и долги перед ним РМ в размере $475,8 млн.
В частности, иск «Нафтогаза» к «Газпрому», интересы которого в Молдове представляет компания «Молдовагаз», 24 декабря рассмотрит Высшая судебная палата, передает interlic.md
В сентябре 2019 года Апелляционная палата Кишинева отклонила иск «Нафтогаза», который требует признать и исполнить на территории Молдовы два решения Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года, которыми Стокгольмский суд по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию заплатить украинской $2,56 млрд, а с учетом процентов сумма претензий к нынешнему моменту выросла до $3 млрд.
В Молдове «Нафтогаз» пытается взыскать в счет этих денег долю «Газпрома» в «Молдовагаз» (50%), четыре зарегистрированных торговых марки, а также дебиторскую задолженность «Молдовагаз» в размере $475,8 млн, которая признана международными судами. «Нафтогаз» полагает, что может требовать от «Молдовагаз» вернуть долг уже не «Газпрому», а самому украинскому поставщику, потому что этот долг - активы российского газового холдинга.
«Нафтогаз» уже больше года пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, добиваясь ареста активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Однако, по словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина не может приступить к принудительному взысканию $3 млрд с «Газпрома» в Германии, Польше и Молдове из-за влияния политической конъюнктуры. В АО «Молдовагаз» пока не прокомментировали исковые требования украинского «Нафтогаза».
Эксперты в области энергетики считают, что если молдавские судебные инстанции признают решения Стокгольмского арбитража на территории Молдовы, и «Нафтогаз» сможет начать процедуру передачи ему активов «Газпрома», то это ухудшит отношения Молдовы „Газпромом“, будет иметь фундаментальные последствия и может навсегда изменить газовый рынок в Молдове и во всем регионе.
„Газпром“ может перестать быть основным поставщиком газа в Молдову, при новом акционере «Молдовагаз» власти смогут разблокировать внедрение Третьего энергопакета, которому сопротивляется «Газпром», а именно, добиться полного отделения от «Молдовагаз» транспортировщика «Молдоватрансгаз» и передачи ему трубопроводов.