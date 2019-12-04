Dnestr.TV

 
0

Германия раскритиковала позицию Украины по «Северному потоку-2»

Германия раскритиковала позицию Украины по «Северному потоку-2»

Позиция Украины по «Северному потоку-2» неприемлема. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, если продолжающий получать политическую и финансовую поддержку от ЕС Киев решил поддержать санкции США в отношении энергетической политики Германии, то перед Берлином встает вопрос о дальнейшей помощи Украине, передает lenta.ru.

Ранее Эрнст заявил, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматривается вариант повышения пошлин на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.
1 декабря стало известно, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. 8 ноября Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

lenta.ru
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна