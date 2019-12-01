Dnestr.TV

 
0

Германия намерена укрепить доверие между двумя берегами Днестра

Германия намерена укрепить доверие между двумя берегами Днестра

Кабинет министров утвердил сегодня Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения между правительством Молдовы и правительством Германии о техническом сотрудничестве.

Документ предусматривает перепрограммирование 250 тыс. евро в рамках проекта «Повышение качества и эффективности в области здравоохранения», которые планируется использовать в рамках проекта «Меры по укреплению доверия вдоль реки Днестр», передает point.md ссылаясь на moldpres.md

Немецкое правительство уполномочило Агентство по международному сотрудничеству Германии внедрить соответствующий договор. Деньги будут направлены на повышение качества в области здравоохранения на обоих берегах Днестра.

point.md
  • Сегодня, 20:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна