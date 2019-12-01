Кабинет министров утвердил сегодня Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения между правительством Молдовы и правительством Германии о техническом сотрудничестве.
Документ предусматривает перепрограммирование 250 тыс. евро в рамках проекта «Повышение качества и эффективности в области здравоохранения», которые планируется использовать в рамках проекта «Меры по укреплению доверия вдоль реки Днестр», передает point.md ссылаясь на moldpres.md
Немецкое правительство уполномочило Агентство по международному сотрудничеству Германии внедрить соответствующий договор. Деньги будут направлены на повышение качества в области здравоохранения на обоих берегах Днестра.