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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Главы трех украинских партий — "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" — призвали граждан Украины и общественные организации выйти на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате". Об этом в фейсбуке написал депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.
Под обращением стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, передает ria.ru.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", — говорится в документе.

Лидеры оппозиционных партий напомнили властям о "красных линиях" — требованиях украинского народа, которые "никто не имеет права проигнорировать". По их мнению, Киеву не следует идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, они призвали не допустить выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "до выполнения условий по безопасности".

Девятого декабря в Париже встретятся лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Противостояние на востоке Украины длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки на линии разграничения продолжаются.
ria.ru
  • Сегодня, 18:33
  • DTV
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