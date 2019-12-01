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Тарифы, зарплаты и пенсии меняться не будут

Тарифы, зарплаты и пенсии меняться не будут

Министерство финансов представило в парламентском комитете по экономической политике, бюджету и финансам проект государственного бюджета на следующий год. В основу расчетов его доходной и расходной части правительство заложило основные макроэкономические показатели согласно прогнозу социально-экономического развития республики на 2020 год, передает newspmr.com.

Проект бюджета-2020 является социально ориентированным. Более 70% расходов государственной казны направлено на обеспечение его социально защищенных статей. Финансирование образования, здравоохранения и социальной сферы занимает доминирующую долю.

С 1 июля будущего года предусмотрено увеличение заработных плат в системе здравоохранения. Речь идет о медперсонале лечебно-профилактических учреждений. В следующем году в бюджетные расходы заложены некоторые виды медицинской диагностики для социально незащищенных слоев населения. Будет продолжено финансирование расходов по приобретению жилья детям-сиротам.

В проекте главного финансового документа отражена и социальная поддержка отдельных категорий граждан: инвалидов, участников боевых действий, защитников Приднестровья. Кроме того, будут профинансированы расходы на оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в социально уязвимом положении, а также тем семьям, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами. В проекте бюджета заложено увеличение расходов на приобретение медикаментов.

В рамках бюджета-2020 заложено субсидирование городов и районов в целях их развития и стимулирования. В будущем году планируется оказание материальной поддержки организациям образования и спортивной направленности, оснащение их спортинвентарем и необходимым оборудованием. В 2020 году будет продолжено финансирование благоустройства территорий дошкольных образовательных учреждений и школ.

Тарифы на коммунальные услуги в следующем году меняться не будут.

На следующий год в бюджете не предусмотрено повышение заработных плат всем работникам бюджетной сферы, а также повышение пенсионных выплат. Существующие на сегодняшний день диспропорции в экономике не позволяют органам исполнительной власти брать на себя такие обязательства. В среднесрочной перспективе сохраняется ряд внешних рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие промышленных предприятий республики, что, в свою очередь, отразится на поступлениях в доходную часть бюджета. Это неопределенность с поставками газа и контрактом на экспорт электроэнергии в Молдову. При этом надо понимать, что основной ее производитель ЗАО «Молдавская ГРЭС» использует для производства электроэнергии природный газ и может остановить производство при его отсутствии.

Правительство предполагает, что в 2020 году параметры бюджета могут корректироваться с учетом инфляционных процессов и экономического состояния республики. При принятии в первом чтении депутатский корпус согласился с основными параметрами бюджета страны.

«Депутатский корпус с момента поступления проекта бюджета в Верховный Совет рассматривал возможность повышения социальных обязательств государства в 2020 году. Мы два месяца работали над этим вопросом, оптимизируя расходы бюджета и корректируя его доходы. Но сумма этой оптимизации не позволяет сегодня принимать на себя дополнительные социальные обязательства. Мы считаем, что в связи с наличием на сегодняшний день внешних рисков, к этому вопросу можно будет вернуться после 1 апреля 2020 года», - резюмировал председатель Верховного Совета Александр Коршунов.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 18:36
  • DTV
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