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В Киеве сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В Киеве сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Дата не подтверждена", — сообщили в ведомстве, передает ria.ru
Предложение обсудить проблему 5 декабря выдвинул глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. Российская сторона приняла его с условием, что "Нафтогаз" и "Газпром" к этому моменту договорятся о технических деталях контракта.

Как отмечает издание, 13 декабря истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочный договор по транзиту.

Действующий контракт истекает в конце декабря. Москва настаивает, что новый договор возможен лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений. При этом накануне президент Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечали, что Киев предлагает неприемлемо высокие тарифы на транзит для подписания нового контракта.

ria.ru
  • Сегодня, 18:44
  • DTV
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