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В Приднестровье разработают план противодействия коррупции на ближайшие семь лет

В Приднестровье разработают план противодействия коррупции на ближайшие семь лет

По распоряжению Президента ПМР Вадима Красносельского в Приднестровье будет сформирована рабочая группа, которая займётся подготовкой общереспубликанского плана противодействия коррупции на 2020-2026 годы.

Её председателем будет представитель Прокуратуры ПМР. В состав рабочей группы войдут представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, Аппарата Совета безопасности, Министерства государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Следственного комитета, передает ИА Новости Приднестровья.

В распоряжении также отмечается, что органам госвласти и управления, а также Центробанку ПМР до 13 января 2020 года необходимо направить в адрес рабочей группы предложения для включения в общереспубликанский план противодействия коррупции на 2020-2026 годы, с изложением перечня необходимых мероприятий, сроков их проведения, источников финансирования и исполнителей.

Проект плана рабочая группа должна представить на рассмотрение в Администрацию Президента до 3 февраля 2020 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:31
  • DTV
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