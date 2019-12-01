По распоряжению Президента ПМР Вадима Красносельского в Приднестровье будет сформирована рабочая группа, которая займётся подготовкой общереспубликанского плана противодействия коррупции на 2020-2026 годы.
Её председателем будет представитель Прокуратуры ПМР. В состав рабочей группы войдут представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, Аппарата Совета безопасности, Министерства государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Следственного комитета, передает ИА Новости Приднестровья.
В распоряжении также отмечается, что органам госвласти и управления, а также Центробанку ПМР до 13 января 2020 года необходимо направить в адрес рабочей группы предложения для включения в общереспубликанский план противодействия коррупции на 2020-2026 годы, с изложением перечня необходимых мероприятий, сроков их проведения, источников финансирования и исполнителей.
Проект плана рабочая группа должна представить на рассмотрение в Администрацию Президента до 3 февраля 2020 года.