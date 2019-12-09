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Порошенко подарил сыну компанию

Порошенко подарил сыну компанию

Бывший украинский президент Петр Порошенко передал компанию «Укрпроминвест-Агро» во владение сына Алексея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр юрлиц Украины.

Переданная Алексею Порошенко компания занимается сельскохозяйственной деятельностью. В ее распоряжении есть 120 тыс. га., передает gazeta.ru


Также на самом сайте «Укрпроминвест-Агро» говорится, что это одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, в которой работают почти 5 тыс. человек.

Кроме того, сын Порошенко стал конечным выгодоприобретателем в компании «Группа Агропродинвест».

gazeta.ru
  • Сегодня, 19:52
  • DTV
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