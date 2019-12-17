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В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России

В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России

После отказа от прямых поставок газа из России Киеву пришлось переплатить 1,5 миллиарда долларов за топливо по реверсу из Европы. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По его словам, "Нафтогаз" приобретал газ по завышенным ценам. Так, с 2015 по 2018 годы средняя цена на голубое топливо в Европе составляла 211 долларов за тысячу кубометров, тогда как Киев платил за него около 245 долларов. С 2018 года переплата составляла около 50 долларов за тысячу кубометров, отметил Деркач, передает ria.ru

Парламентарий подчеркнул, что газом по реверсу торгуют украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза".

"Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", — сказал депутат.

Он добавил, что в результате деятельности украинской компании цены на газ в стране выросли "за последние годы в десять раз".

"Полтора миллиарда долларов денег простых наших сограждан "снефтегазили", — считает Деркач.

По его информации, схему "покрывали" американские компании, получавшие определенную долю прибыли, бывший вице-президент США Джо Байден и американец Амос Хохштайн, входящий в наблюдательный совет "Нафтогаза". Часть денег выводилась в офшоры, заявил Деркач,

Как считает депутат, деятельность "Нафтогаза" и связанных с ним компаний следует рассматривать как государственную измену.

Киев с ноября 2015 года прекратил закупки газа у России и стал приобретать его по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Действующие контракты на поставку и транзит российского топлива через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы.

Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от требований в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

ria.ru
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
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