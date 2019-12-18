Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Такая мера вводится с целью избежания резкого роста цен из-за возможного возникновения проблем, связанных с подписанием нового контракта на поставку российского газа, передает iz.ru.
Совместно со специалистами «Нафтогаза» правительство Украины разработало рыночный механизм, гарантирующий цену на газ, на которую не повлияют ни экономические, ни политические факторы.
В настоящий момент население Украины оплачивает газ иначе. Для граждан цена составляет 5878 грн ($251) за 1 тыс. кубометров. Для промышленных предприятий она выше — 7755 грн ($331) за 1 тыс. кубометров. Причем последняя меняется в зависимости от цен на газ в мире.
Гарантированная цена на газ была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. В I квартале 2020 года она будет на 12% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.
18 декабря в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что новая министерская встреча России, Украины и ЕК по транзиту российского газа через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Предыдущие переговоры России и Украины прошли 9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал их конструктивными.
27 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что каждый житель страны уже может подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ». Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн за кубометр на весь отопительный период.
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.