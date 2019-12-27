Министерство культуры Украины разработало законопроект о медиа, призванный отрегулировать работу СМИ.
Документ, предусматривающий запрет на «позитивное освещение» событий в России, оказался в распоряжении «Страны.ua», передает iz.ru
Под действие нового закона попадут как СМИ, так и онлайн-ресурсы.
Надзор за медиарынком будет осуществлять Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания.
«Власти хотят законодательно запретить украинским СМИ позитивные новости о России, ДНР и ЛНР. А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях», — пишет издание.
Исключением станут только советские деятели, развивавшие украинскую культуру и науку. Однако говорить о том, сколько дорог, больниц или заводов построили при коммунистах, вероятно, будет уже нельзя.
В случае нарушений у телеканала или газеты могут отозвать лицензию, а сайт заблокировать.
Отдельно прописаны запреты в отношении РФ. Например, нельзя распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду «органов государства-агрессора». Таким образом, под запрет могут попасть публичные выступления президента РФ Владимира Путина, который говорит о достижениях страны.
«Под эти категории подпадает почти любая официальная информация из России, которая может быть истолкована как популяризация РФ или ее действий против Украины. Например, открытие Крымского моста», — отмечается в статье.
В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение Верховной рады. izvestia.ru