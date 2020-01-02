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На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"

На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"

Руководителем отдела по расследованиям дел "евромайдана" в Государственном бюро расследований Украины назначен Александр Буряк.

Ранее он занимал должность замдиректора Госбюро, сообщила в четверг пресс-служба ведомства, передает ria.ru

Ранее в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию дел "евромайдана". Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел", - цитирует Буряка пресс-служба Госбюро.

Как отмечается, Буряк был отобран на руководящую должность в Госбюро комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, в правоохранительных органах с 1998 года.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

ria.ru
  • Вчера, 09:09
  • DTV
  • Просмотров: 32
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