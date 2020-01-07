В 2021 году вступят в силу новые правила въезда в Евросоюз. Жителям Украины, для которых действует безвизовый режим, придется проходить дополнительную платную проверку, пишет «Обозреватель».
В соответствии с утвержденным Европарламентом законом, через год будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она представляет собой единую базу данных о путешественниках, въезжающих в еврозону, сообщает iz.ru.
Авторизация понадобится только жителям стран, освобожденных от визовых требований.
Получить разрешение на въезд украинцы смогут, предоставив ряд документов и заплатив €7.
В январе прошлого года экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом опасен, так как приводит к массовой миграции украинцев.