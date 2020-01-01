Управление по организации питания в учреждениях Управления народного образования г. Бендеры было создано по инициативе госадминистрации Решением Главы от 31 декабря 1999 года.
Сегодня в нем трудятся более 300 человек. Коллектив обслуживает 17 школ и 30 детских садов города Бендеры. Управление принимает активное участие в городских мероприятиях и праздниках. Является организатором потребительских конференций по изучения спроса учеников на те или иные продукты и блюда. Постоянный участник различных кулинарных конкурсов и смотров, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
Работники управления не только соблюдают все нормы и стандарты по организации питания в школьных и дошкольных организациях, но и стараются разнообразить меню ребят. Так, уже стали традицией так называемые Дни национальных кухонь, которые проводятся в школах и садах на Масленицу, Мэрцишор и по прочим праздникам.
Поздравляя коллектив управления, глава Бендер отметил профессионализм работников, преданность родному делу и любовь к детям.
«От полноценного, сбалансированного питания во многом зависит и крепость здоровья, и успеваемость ребят. За весь период работы ваше учреждение зарекомендовало себя стабильным, добросовестным и ответственным организатором питания в школьных и детских дошкольных учреждениях. Позади у вашего управления 20 лет насыщенной истории и богатый опыт. Уверен, впереди – дальнейший рост и только развитие», - подчеркнул глава Бендер.
Роман Иванченко поблагодарил работников управления за нелегкий, но такой важный труд, за то, что создают особую домашнюю атмосферу в школьных столовых и аудиториях детских садов, и пожелал доброго здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых успехов, мира и процветания.
Слова поздравлений по случаю юбилея коллективу организации адресовало и руководство городского Совета народных депутатов.
«Самое дорогое для нас – это здоровье детей, и сегодня оно в надежных руках. Ваша миссия – обеспечивать юных бендерчан здоровым, полноценным и вкусным питанием в школах и детских садах, и у вас это отлично получается. Без вашего участия не обходится ни один праздник в городе – работники Управления по питанию своими кулинарными изысками неизменно придают сил и поднимают настроение. Все потому, что ваши блюда всегда сделаны с любовью – это и есть та самая секретная кулинарная приправа, которой вы щедро сдабриваете свои блюда вот уже 20 лет!» - озвучил приветственный адрес от лица Бендерского городского Совета народных депутатов зампредседателя Михаил Шайдуров.
В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам вручили госнаграды, Грамоты главы и Благодарственные письма городского Совета народных депутатов. Организации в качестве подарка был преподнесен ноутбук.
Управлению по организации питания в учреждениях УНО г. Бендеры - 20 летВ свою очередь начальник Управления по организации питания в учреждениях УНО Валентина Осипова от лица коллектива и себя лично поблагодарила руководство города за теплые слова и поздравления.
«Большое спасибо за то внимание, с которым вы относитесь к нашей работе, за высокую оценку нашего труда. До тех пор, пока такие люди, энтузиасты, будут работать в нашем управлении, вы можете быть спокойны за детей: они будут сыты и в школах, и в детских садах. Питание, как и прежде, будет полноценным, сбалансированным, качественным. Мы вас не подведем», - заверила Валентина Осипова.