Сегодня в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений, инициированное приднестровской стороной в связи с отдельными проблемами с доставкой сырья в Приднестровье и экспортом готовой продукции. В рамках рабочего диалога была констатирована недопустимость возникновения проблемных ситуаций подобного рода и заинтересованность в оказании надлежащих транспортных услуг предприятиям Приднестровья со стороны ГП «Железная дорога Молдова», сообщается на сайте ведомства.
Наряду с этим состоялось очередное обсуждение долгоиграющего необоснованного запрета на провоз ГСМ через пограничный переход «Слободка-Колбасна». Представители Приднестровья вновь призвали молдавскую сторону отменить противоречащие положениям Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» административные барьеры, что окажет благоприятный эффект на экономику железнодорожных перевозок.
Также был проведен подробный заинтересованный диалог относительно взаимодействия в сфере тарифной политики с точки зрения поиска различных вариантов повышения коммерческой привлекательности железнодорожных перевозок и, соответственно, прибыли ГУКП «ПЖД» и ГП «ЖДМ».