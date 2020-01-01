Президент ПМР Вадим Красносельский выступил с обращением к руководителям органов государственной власти и управления, обозначив основные задачи на текущий год и дальнейшую перспективу.
Глава государства озвучил более 170 пунктов – задач к исполнению. Все они также отражены в Стратегии развития ПМР, передает novostipmr.com.
Президент попросил личного участия и личной ответственности каждого чиновника на благо развития республики.
Текст обращения Президента ПМР приводим без изменений.
Добрый день, уважаемые руководители органов государственной власти и управления! Стало нормой в начале года ставить задачи Правительству, давать рекомендации Верховному Совету и судейскому сообществу. Чем отличается Президентское послание к органам госвласти от постановки задач? Послание имеет общие контуры, но не содержит конкретные задачи. Поэтому я в начале года отдаю предпочтение постановке задач каждому министерству, ведомству, чиновнику. Всего в блоке более 170 задач. Они вполне конкретны и исполнимы.
Как указано в Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики, наша государственность базируется на трех основных принципах: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. На данных принципах основывается и наша государственная идея. Я повторю и ее. Это укрепление независимости Приднестровской Молдавской Республики с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года. Второй пункт – продолжение формирования общности «приднестровский народ», включающей в себя представителей различных народностей, этнических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций. Третий пункт – построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Эти три пункта охватывают практически все взаимоотношения в Приднестровье. Это – наша цель, наша государственная идея. Если проанализировать задачи, можно увидеть, что все они входят в концепцию государственной идеи и соответствуют принципам развития нашей республики.
Перед тем, как перейти к постановке задач органам госвласти и управления, я хочу напомнить, что 2020 год – это год двух больших юбилеев. Речь идет о 75-летии Великой Победы и 30-летии государственности Приднестровской Молдавской Республики. Прошу приложить максимум усилий, чтобы эти события были отмечены на высоком организационном уровне. Никто не должен быть забыт. Я говорю о ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто основал Приднестровскую Молдавскую Республику, кто ее защищал в годы войны и после. Кроме того, текущий год будет значимым с точки зрения электоральных процессов. Пройдут выборы в Верховный и местные Советы, в представительные органы власти и управления. Выборы – это для любого государства значимый этап, это волеизъявление народа, формирование демократических институтов. Считаю, что роль Верховного Совета, представительных органов власти, местного самоуправления очень важна. Речь идет о важном механизме демократических институтов любого государства, в том числе Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому будут поставлены задачи и по организации выборов.
Также 2020-й является Годом здоровья. Это не только здравоохранение, не только реанимация в ситуации, когда очень плохо. Это здоровый образ жизни, спорт, здоровое питание, хорошая экология, духовное здоровье ну и, конечно, непосредственно здравоохранение.
Теперь перейдем к постановке задач. Они разделены на три больших блока, согласно означенным в Стратегии принципам: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость.
Политическая стабильность
Задачи в сфере внешней политики – Министерству иностранных дел и другим смежным институтам
1. Содействовать стабильному функционированию всех уровней переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию, включая недопущение попыток разрушения формата «5+2». Все мы наблюдаем за переговорным процессом. Все весьма непросто. Есть попытки реального разрушения формата «5+2». Нужен высокого уровня профессионализм, чтобы видеть это и противодействовать этим попыткам. Кроме того, надо работать со всеми гарантами и посредниками переговорного процесса и брать в союзники любого, кто против разрушения формата «5+2».
2. Продолжить применение политико-дипломатических мер по недопущению и минимизации негативных элементов давления со стороны Молдовы.
3. Способствовать расширению существующих и налаживанию новых общественно-культурных, социально-гуманитарных и торгово-экономических контактов с регионами Российской Федерации, Украины, Европы и других стран.
4. Содействовать укреплению российско-приднестровского взаимодействия по линии институтов гражданского общества и общественных организаций с акцентом на защите прав соотечественников и граждан России в Приднестровье.
5. Продолжить работу по усилению представленности Приднестровья на авторитетных международных площадках посредством информирования о Приднестровье, праве республики на самоопределение и независимость, предпосылках становления и развития приднестровской государственности.
6. Содействовать реализации мер по повышению привлекательности ПМР для иностранных граждан, осуществляющих туристические поездки в республику.
7. По линии Официального Представительства ПМР в РФ продолжить работу в области защиты прав и интересов граждан Приднестровья, проживающих в РФ.
8. Обеспечить взаимное открытие в 2020 году Торговых представительств Приднестровья и Арцаха.
9. Организовать по линии официальных представительств ПМР в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия комплекс мероприятий, приуроченных к 30-летию Приднестровья.
10. Продолжить системную работу по расширению числа оснований для оформления гражданства России жителями Приднестровья в упрощенном порядке.
11. Обеспечить мерами дипломатического характера условия для использования за рубежом документов, выдаваемых в Приднестровье (путем разъяснений, использования правовых прецедентов, экспертно-научных исследований в области прав человека). Это очень важно.
Задачи в сфере обороны – Министерству обороны ПМР
1. Принять меры для укрепления воинской дисциплины, улучшения боевой и идеологической подготовки.
2. Регулярно проводить учения и сборы.
3. Продолжить и расширить практику организации срочной службы для военнослужащих по системе «рабочего дня».
4. Оказывать поддержку военнослужащим срочной службы, являющимся студентами, которые параллельно учатся и служат.
5. Оснастить воинские части Министерства обороны современной учебно-материальной базой, спортивным инвентарем залов и помещений для занятий спортом.
6. Внедрить в процесс боевой подготовки научно обоснованные методики обучения, применять новые эффективные формы, методы и средства обучения, совершенствовать методики боевой подготовки, а также Программы интенсивной общевойсковой подготовки с курсом «выживания».
7. Переоснастить либо обеспечить воинские части Министерства обороны новыми средствами связи.
8. Обеспечить форменной одеждой личный состав, принимающий участие в военных парадах 9 мая и 2 сентября 2020 года. Обязательно приобретение форменной одежды, обуви и имущества, необходимого для несения службы в целом и караульной, в частности.
9. Произвести перевод бумажного делопроизводства Министерства обороны нашей республики в систему электронного документооборота.
10. Организовать санаторно-курортный отдых и лечение ветеранов военной службы, а также отдых и оздоровление детей военнослужащих и лиц гражданского персонала.
11. Произвести строительство на территории военных городков (полигонов, учебных центров) сооружений для проведения занятий по отработке вопросов ведения боевых действий в городских условиях, а также дооборудование имеющихся элементов строений для использования их в целях обучения личного состава.
12. Произвести строительство 4-этажной казармы на 400 человек, продолжить строительные и ремонтные работы парковой зоны и хранилища с техникой, а также 2-этажной казармы в войсковых частях, номера которых будут указаны руководству Минобороны.
13. Освоить Фонд капитальных вложений на 2020 год по ремонту и строительству 7 объектов Министерства обороны. Осуществлять жесткий контроль за расходованием денежных средств.
Задачи в сфере обеспечения государственной безопасности – Министерству государственной безопасности ПМР
1. Активизировать контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение деятельности спецслужб иностранных государств и организаций, нацеленных на причинение ущерба безопасности Приднестровья.
2. Провести совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противника приднестровской государственности, как за пределами, так и внутри государства.
3. Провести в исполнительных органах государственной власти ПМР, организациях контрольно-проверочные мероприятия, направленные на выявление недостатков и нарушений требований законодательных актов в области защиты гостайны.
4. Организовать комплекс мероприятий по предотвращению и блокированию иностранного вмешательства в избирательные процессы Приднестровья в рамках планируемых выборов в Верховный Совет и органы местного самоуправления в текущем году. Это очень важный пункт. Мы выступаем за демократию. У нас будут открытые и честные выборы. Но вмешательство каких-либо иностранных государств, любого характера, недопустимо
5. В рамках деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом и управления КТО осуществить сосредоточение основных усилий, направленных на совершенствование совместных действий сил и средств Оперативного штаба, в том числе при проведении тренировок оперативных групп в городах и районах по выполнению плана первоочередных мер и тактико-специальных учений.
6. Провести мероприятия по совершенствованию охраны государственной границы Приднестровья, повышению уровня материально-технического обеспечения пограничных органов, а также уровня профессионально-этической культуры поведения военнослужащих, обеспечивающих пограничный контроль в пунктах пропуска. Необходимо подходить индивидуально к каждому военнослужащему, начиная от внешнего вида, поведения и владения нормальным языком. Пограничная служба – это лицо государство. Любой гражданин иностранного государства при въезде в республику сталкивается с сотрудниками пограничной службы и таможенных органов. Это касается как одного подразделения, так и второго.
7. Осуществлять реализацию государственной информационной и научно-технической политики в области обеспечения информационной безопасности ПМР, в том числе с использованием существующих и внедрением новых инженерно-технических и криптографических средств, проведение проверки соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра заявителей требованиям по обеспечению безопасности соответствующего класса защиты.
Задачи в сфере правоохранительной деятельности – Министерству внутренних дел ПМР
1. Доработать соответствующие нормативные акты и обеспечить практическое применение в служебной деятельности мероприятий, определённых Концепцией общественного порядка и безопасности ПМР на период до 2026 года.
2. Обеспечить реализацию в повседневной служебной деятельности специальных (образовательных) программ для населения по формированию стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, разработанных Министерством внутренних дел Приднестровья в 2019 году. На этом пункте я хочу остановиться особо, потому что он напрямую касается жизни граждан. Буквально в прошлом году состоялась общемировая конференция по безопасности дорожного движения, на которой были озвучены данные о смертности на дорогах и определены пути профилактики и уменьшения ее уровня. Статистика поражает. Порядка полутора миллионов человек ежегодно гибнет на дорогах. Это целая война. Я абсолютно убежден, что эти полтора миллиона граждан при жизни считали, что их это не коснется, что это все где-то там, что это статистика, кино. Но на самом деле это – реальность, и весьма трагическая. Были определены пути профилактики данного явления. На первом месте стоит агитационная работа в дошкольных и школьных учебных заведениях. Общая задача Министерства просвещения и МВД – организовать дополнительные часы агитационной работы. Чтобы начиная с детского сада, со школьной скамьи, в средних и высших учебных заведениях велась постоянная агитация о соблюдении правил дорожного движения. Это сохранит жизнь людям. В 2020 году необходимо обеспечить дополнительные условия для того, чтобы работники милиции вместе с педагогами могли осуществить эти функции. На втором месте профилактики смертности на дорогах находится (и это общемировая ситуация) – ужесточение законодательства в части применения реакционных мер к тем, кто злостно нарушает правила дорожного движения. Речь идет о нетрезвых водителях, о постоянных нарушения правил дородного движения. В принципе, у нас законодательство в этом плане стабильное и довольно жесткое. Важно его полномерно применять.
3. Доработать проект и внедрить Стратегию безопасности дорожного движения в Приднестровской Молдавской Республике до 2026 года.
4. Провести комплекс мероприятий по дальнейшему развитию системы видеофиксации «Безопасный город» в населенных пунктах республики в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений.
5. Провести комплексное обследование состояния всей дорожно-уличной сети республики.
6. Провести мероприятия по повышению уровня удовлетворенности деятельностью органов внутренних дел ПМР на основе изучения мнения граждан (социологические опросы и прочее).
7. Продолжить работу над проектом закона ПМР «Об органах внутренних дел».
8. Принять меры по уменьшению числа необоснованных задержаний путем оперативного сбора данных, подтверждающих либо опровергающих причастность лиц к совершению преступлений.
9. Предпринять предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения законности при поступлении, рассмотрении и принятии решений по обращениям граждан и организаций.
10. Осуществлять контроль над расходованием средств Фонда капитальных вложений на 2020 год. В комплексе, по всей республике, необходимо проводить мероприятия в части выявления возможных злоупотреблений.
11. Освоить Фонд капитальных вложений на 2020 год в части ремонта и строительства 12 объектов МВД.
Хочу также отметить, что грядут значимые события, будут организованы массовые мероприятия, ожидается значительное скопление граждан. Ваша задача – организовать и обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий любого характера в Приднестровье.
Задачи в сфере юстиции – Министерству юстиции ПМР
1. Обеспечить принятие мер, направленных на улучшение условий содержания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, улучшение качества оказания медицинской помощи осужденным, включающее участие в реализации государственных целевых программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, повышение эффективности и укрепление механизма применения условно-досрочного освобождения осужденных, оптимизацию достижения целей наказания. Что касается лиц, которые содержатся в местах лишения свободы. Я хочу напомнить, что суть наказания в виде лишения свободы состоит непосредственно в самом ограничении свободы. Но лишать осужденного всего, что находится вокруг него, – недопустимо. В 2019 году мы пошли по пути увеличения количества осужденным передач. Считаю, что необходимо продолжить движение в этом направлении и выработать еще более демократичную, лояльную систему, изменить отношение к тем лицам, которые содержатся в местах лишения свободы. Конечно, надо учитывать соответствующие режимы. Я прошу руководителей Прокуратуры ПМР и Минюста совместно выработать алгоритм и механизм улучшения быта лиц, которые содержатся в местах лишения свободы.
2. Продолжить совершенствование кадровой работы, а именно – ужесточить требования к морально-волевым качествам кандидатов на прохождение службы и сотрудников уголовно-исполнительной системы, повышать уровень профессиональной подготовки личного состава.
3. Обеспечить строительство здания стационарного туберкулёзного корпуса в уголовно-исполнительной системе. Это важный момент. Ни для кого не секрет, что места лишения свободы – это зоны повышенного риска, связанного с заболеванием и распространением туберкулеза. Поэтому назрела необходимость строительства данной туберкулезной больницы.
4. Провести организационные мероприятия, направленные на расширение перечня государственных услуг, предоставляемых посредством Государственной информационной системы «Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики».
5. Завершить подготовку законопроектов, связанных с введением в действие четвертой части Гражданского кодекса нашей республики.
6. Продолжить совершенствование электронной автоматизированной информационной системы «АИС ГССИ МЮ ПМР», позволяющей судебным исполнителям оперативно получать сведения в электронном виде о должниках и их имуществе, а также электронной базы «Банк данных в исполнительном производстве», способствующей сокращению сроков совершения принудительных мер, направленных на фактическое исполнение судебных решений.
7. Наладить взаимодействие Службы государственного надзора Министерства юстиции с местными органами государственной власти и Министерством экономического развития при осуществлении государственного строительного надзора (контроля), в том числе при строительстве объектов за счет средств Фонда капитальных вложений.
8. Создать условия для подготовки и повышения квалификации кадров Министерства юстиции и подведомственных структур.
9. Проводить регулярный мониторинг действующего законодательства на предмет выявления в нем пробелов, коллизий. Предпринимать меры по их устранению.
10. Разработать проект нового закона, направленного на совершенствование законодательства об исполнительном производстве, а также выработку действенных механизмов по защите прав взыскателей.
Я бы хотел остановиться еще на одном аспекте. Речь идет о ГУП «Острог». Я прошу с Правительство ПМР, Министерство экономического развития проанализировать хозяйственную деятельность и экономические показатели данного подразделения и, в случае необходимости, организовать руководство им при участии управленческой компании.
Задачи в сфере осуществления следствия – Следственному комитету ПМР
1. Принять меры по уменьшению числа необоснованных задержаний в порядке, предусмотренном ст. 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР, путем оперативного сбора данных, подтверждающих либо опровергающих причастность лиц к совершению преступлений.
2. Сократить число возвращенных в порядке статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса ПМР уголовных дел на дополнительное расследование путем тщательного сбора и оценки доказательств, тесного взаимодействия с надзирающими прокурорами. Здесь очень важно тесное взаимодействие прокурора и следователя, а также сохранение принципа сдержек и противовесов.
3. В целях предотвращения дальнейшего продления процессуальных сроков (сроков следствия и содержания под стражей) осуществлять уголовное судопроизводство в разумные сроки. Во всем должен быть здравый смысл.
4. Повысить эффективность расследования уголовных дел по экономическим преступлениям в целях взыскания материального вреда, причиненного государству и гражданам, на стадии предварительного следствия. Что касается экономических дел. Здесь, конечно, надо учиться и учиться – как оперативникам, так и сотрудникам следствия. Предлагаю руководителям Следственного комитета и МВД совместно организовать на базе Тираспольского юридического института курсы по подготовке и повышению квалификации специалистов, деятельность которых направлена на предотвращение экономических правонарушений и преступлений, подготовить преподавательский состав и провести соответствующую учебу. Я, как Президент, из докладов Прокурора ПМР, вижу, что есть случаи, когда оперативный сотрудник (по незнанию или другой причине) переводит гражданско-правовые отношения в область уголовно-правовых. Здесь тонкая грань. Чтобы исключить факты злоупотреблений, личный состав необходимо соответствующе обучать в этом направлении. Есть смысл отправить на обучение и сотрудников прокуратуры, которые отвечают за направление надзора, связанное с экономическими правонарушениями и преступлениями.
5. Предпринять предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения законности при поступлении, рассмотрении и принятии решений по обращениям граждан и организаций.
6. Обеспечить мероприятия по плановому повышению квалификации сотрудников Следственного комитета.
Задачи в сфере прокурорского надзора и контроля – Прокуратуре ПМР
1. Провести проверочные мероприятия в органах государственной власти и управления на предмет соблюдения норм Закона ПМР «Об обращениях граждан, юридических лиц, а также общественных объединений». Я настоятельно советую, если обращение гражданина адресовано тому или иному должностному лицу – Президенту, Премьеру, Председателю Верховного Совета и так далее, каждый обязан лично рассматривать эти обращения. Это принципиально. Я расскажу о работе Администрации Президента. За прошедший год мной, как Президентом, было рассмотрено около четырех тысяч заявлений и обращений граждан и организаций. Естественно, работает аппарат, специалисты, я отсылаю материалы. Но я в обязательном порядке читаю заявление и изучаю ответ. Советую вам это тоже делать. Таким образом, вы можете владеть ситуацией, потому что люди обращаются по злобе дня. Не всегда можно принять человека на прием, но рассмотреть его заявление, однозначно, необходимо. Кроме того, Прокурору ПМР необходимо продолжить работу по проверке того, как должностные лица ведут прием граждан. Я знаю, такие проверки проводились, я читал ваши представления – полностью с ними солидарен.
2. Провести проверочные мероприятия органов государственной власти и управления в части использования государственного и муниципального жилого фонда для выявления пустующих и используемых не по назначению жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда.
3. Провести проверочные мероприятия по исполнению юридическими лицами требований действующего законодательства ПМР в части использования и охраны водных объектов и водных биологических ресурсов.
4. Провести работу по обобщению практики рассмотрения судами Приднестровья гражданских дел по искам о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Если гражданин был незаконно задержан и оправдан, то он имеет полное право на моральную и материальную компенсацию. Это должно быть дисциплинирующим фактором в работе органов дознания, следствия и судов. «Не выносить ссор из избы» – это не тот случай. Если имеется факт, выявляется, мы будем компенсировать гражданам моральный и материальный ущерб за незаконные действия госслужащих.
5. Использовать право законодательной инициативы для обеспечения прав и свобод граждан.
Задачи в области таможенного дела – Государственному таможенному комитету ПМР
1. В целях создания для экономических агентов республики максимально благоприятных условий осуществления внешнеэкономической деятельности, а также дальнейшей либерализации в сфере внешнеэкономической деятельности Приднестровья продолжить внедрение полноценного электронного декларирования экспортируемых товаров. Как я и требовал в начале 2017 года, таможня поменяла свою философию, перешла от исполнения исключительно фискальных функций к работе в качестве консультативного органа. Надо максимально уменьшать контакт между сотрудником таможени и экономическим агентом. Для этого надо максимально использовать существующие электронные методы работы.
2. Продолжить оптимизацию процедур таможенного администрирования и повышение эффективности функционирования системы пунктов пропуска через госграницу ПМР.
3. Повысить эффективность контроля законности перемещения через таможенную границу Приднестровья товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к обороту на территории Приднестровья. Усилить противодействие обороту наркотических средств синтетического происхождения, распространяемых посредством интернет-ресурсов. Это общая задача МВД, органам госбезопасности и ГТК.
4. Повысить качество административного производства по делам об административных правонарушениях, в том числе путем расширения возможностей формирования доказательственной базы по делам об административных правонарушениях с использованием информационных систем таможенных органов и других органов исполнительной власти нашего государства. Напоминаю, что административные правонарушения нередко имеют такой же состав, как и уголовные правонарушения. Если нет умысла при совершении правонарушения, то наказания быть не может. Это принципиально.
5. Расширять и совершенствовать интернет-системы онлайн-консультирования граждан и участников внешнеэкономической деятельности.
Задачи в сфере связи, информатизации и средств массовой информации – Государственной службе связи и Государственной службе СМИ
1. Обеспечить гарантий граждан в получении информации посредством приема телевизионных программ в заданном качестве путем принятия и реализации госпрограммы обеспечения завершения полного перехода на эфирное цифровое телевизионное вещание в Приднестровье.
2. Разработать изменения и дополнения в Закон ПМР «Об электросвязи», которые будут направлены на дальнейшее планомерное развитие и модернизацию современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для граждан и организаций на всей территории республики.
3. Повысить открытость исполнительных органов госвласти в рамках реализации соответствующей Концепции путем проведения комплексного мониторинга и оценки открытости.
4. В рамках реализации основных направлений государственной информационной политики через государственные республиканские средства массовой информации осуществлять работу по оповещению и по освещению:
- направлений государственной программы по поддержке и развитию предпринимательства, в том числе информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Функционирование бизнес-школы», анонсирование и широкое освещение проекта «Покупай Приднестровское»;
- работы государства в отношении трудовой занятости граждан республики, а также вопросов вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность посредством подготовки статей (публикаций), репортажей и сюжетов, видео- и аудиороликов о предприятиях, создающих благоприятные условия труда, предоставляющих социальное обеспечение и профессиональный рост работникам; успешные истории развития индивидуального предпринимательства. (Я приведу несколько цифр по итогам 2019 года. Если мы начинали 2017 год с уровня безработицы 5-6%, то на сегодняшний день уровень безработицы – 1,9%. Это показатель, в принципе, неплохой. Тем не менее, мы не должны останавливаться на достигнутом, мы должны создавать новые рабочие места. Самое главное, показывать, что любой желающий может состояться в нашей республике: трудовые династии, индивидуальное предпринимательство, успешные предприятия – все это есть);
- позитивной составляющей всех профессий, в том числе информирование населения о востребованности страны в рабочих кадрах, анонсирование и последующее освещение ярмарок вакансий рабочих мест, что стало в нашей республике уже традицией, подготовка статей (публикаций), репортажей и сюжетов, видео- и аудиороликов об успешных примерах самореализации на рабочих местах, рабочих династиях;
- традиционных семейных ценностей и укрепления института семьи;
- информации о Приднестровье, как об инвестиционно и туристически привлекательной стране. С помощью средств массовой информации любого характера мы должны привлечь внимание и завоевать доверие инвесторов и иностранных граждан, что позволит нам в разы увеличить туристическую привлекательность республики. В 2019 году туризм значительно активизировался. Я надеюсь на такое же движение в текущем году;
- поддержки и развития спорта, здорового образа жизни в рамках Плана мероприятий Года здоровья.
5. Подготовить цикл публикаций и передач, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики.
Задачи в сфере администрирования – Правительству ПМР
1. Продолжить работу над оптимизацией предоставления госуслуг, сокращением административных барьеров, переводу государственных услуг в электронную форму.
2. Продолжить работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе посредством разработки регламентов осуществления госконтроля (надзора) в подконтрольных сферах.
Задачи в архивно-документационной сфере – Государственной службе управления документацией и архивами
1. Создание Страхового фонда Приднестровья – электронной базы данных.
2. Переход на систему государственного учета Архивного фонда Приднестровья по системе, действующей в Российской Федерации.
3. Техническое перевооружение Центрального государственного архива аудиовизуальной и электронной документации Приднестровья и государственных архивов ПМР.
4. Развитие информатизации (цифровизации) архивного дела республики: совершенствование сайта, информационно-поисковой системы документов Архивного фонда Приднестровья.
5. Совершенствование научно-исследовательской и научно-просветительской работы государственных архивов, в том числе по созданию Мемориала Приднестровья. В принципе, речь идет о цифровизации архивов. Архив – это важное направление деятельности государства. Архив стабилизирует историю и дает возможность прикоснуться к ней. Не говоря уже о том, что это просто элементарное проявление отношения гражданина к государству. Бумажный носитель – это великолепно, но надо заниматься цифровизацией всех архивов. Это сложная работа, но начинать ее надо.
Задачи в сфере организации избирательного процесса – Центральной избирательной комиссии ПМР
1. Организовать подготовку и проведение выборов депутатов Верховного Совета Приднестровья и местных Советов народных депутатов, председателей Советов – глав администраций сел, поселков в Единый день голосования 29 ноября текущего года, обеспечив максимальную открытость и гласность избирательного процесса.
2. Совместно с органами госвласти, местного самоуправления и средствами массовой информации обеспечить широкое информирование избирателей о ходе избирательной кампании, голосовании и итогах выборов в соответствии с требованиями избирательного законодательства Приднестровья.
3. Реализовать комплекс мер по правовому просвещению молодёжи и будущих избирателей, в том числе посредством включения молодых граждан в члены избирательных комиссий.
Очень важный аспект – это взаимодействие органов госвласти и управления в целях обеспечения избирательных процессов. В случае необходимости собирайте соответствующие совещания и привлекайте необходимых специалистов в этой части.
Экономическая самодостаточность
Задачи в сфере экономики, финансов, промышленности – Правительству ПМР, Министерству экономического развития, Министерству финансов
1. Обеспечить исполнение государственного бюджета, а также формирование бюджетно-налоговой политики с учетом перехода к бюджету развития.
2. Продолжить взаимодействие с Российской Федерацией по направлениям расширения экспорта на российский рынок, в том числе посредством подписания соглашений с российскими регионами, устранения ограничений и разрешения проблемных вопросов при осуществлении приднестровского экспорта. Если мы говорим о России, иметь необходимо больше контактов с регионами. Это важное направление, оно поп онятным причинам легче реализуемое, чем работа с центром.
3. Обеспечить сохранение преференциального режима внешней торговли приднестровских предприятий на рынке Европейского союза.
4. Продолжить работу, направленную на снижение барьеров во внешнеэкономической деятельности, деятельности по минимизации рисков, связанных с полноценным функционированием совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Первомайск – Кучурган», в том числе в рамках работы переговорных групп Молдова и Приднестровье по вопросам экономики.
5. Продолжить реализацию механизма льготного кредитования экономических агентов республики с соблюдением принципа приоритетной поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также реализацию ранее принятых дорожных карт по улучшению условий ведения бизнеса, поддержки экспорта, созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения республики.
6. Продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику республики, сопровождению реализации инвестиционных приоритетных проектов согласно Закону ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».
7. Обеспечить эффективную реализацию нового законодательства о госзакупках с целью оптимизации расходов государственного бюджета.
8. Продолжить реализацию и усилить контроль исполнения работ по реконструкции и модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры с привлечением общественного контроля. Обязательно. Речь идет в целом о реализации программы фонда капитальных вложений. Как показал 2019 год привлечение общественного контроля, ОНФ и других общественных коллектив и организаций имело смыслбольшой смысл. Общественный контроль позволяет нам видеть, что происходит на местах. Работу надо продолжить в 2020 году.
9. Усилить контроль за своевременным исполнением программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, по ремонту и реконструкции тротуаров населенных пунктов, а также по благоустройству территорий организаций образования и социально-культурных учреждений.
10. Особое внимание уделить обеспечению сельских населенных пунктов и сельских территорий электро-, водо-, тепло-, газоснабжением, водоотведением.
11. Продолжить ремонт сетей и систем электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения. Речь идет о городской местности. Тоже – с жестким контролем.
12. Обеспечить реализацию мероприятий Программы поддержки и развития туризма на 2019-2026 годы, в первую очередь, направленных на разработку правовой базы о туризме, которая будет отвечать современному контексту и задачам комплексного развития туризма.
13. Продолжить работу по совершенствованию и внедрению информационных технологий в работу налоговых органов с целью повышения качества и оперативности взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками – физическими и юридическими лицами – при начислении и уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственный внебюджетный фонд, сокращения бумажного документооборота и времени оказания госуслуг.
14. Продолжить реализацию проекта «Покупай приднестровское!» по городам и районам республики.
15. Проводить работы по ремонту дорог и тротуаров с использованием местных строительных материалов, применяя современные технологии.
16. Освоить средства, выделенные на ремонт тротуаров, площадок у объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения. Применять не асфальтирование, а новые технологии: это либо плитка, либо бетонирование. И еще. Правительству создать норматив, предписывающий, чтобы каждая торговая точка, которая реализует приднестровскую продукцию, имела соответствующее информационное оформление: «Сделано в Приднестровье», или «Покупай приднестровское!», или «Приднестровское качество» – как хотите, так и называйте, главное, чтобы граждане видели товар приднестровский на прилавках наших магазинов. В чем смысл? Взять продукцию, к примеру, каменского консервного завода. «Gold apple» – золотое яблоко. Написано на английском языке. Бабушка, проходя мимо, совершенно не понимает, что это приднестровская продукция. Она думает, что это импортный товар. Ищет свою отечественную, не находит ее и покупает украинскую, которая поближе, так сказать, по менталитету. Нашу продукцию надо выделить. Давно пора уже этим вопросам заняться и обязать всех налогоплательщиков, работающих в сфере торговли, выделять местную продукцию.
Задачи в аграрной сфере сельского хозяйства – Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
1. Продолжить реализацию концепции развития сельского хозяйства, включая предоставление поддержки производителям молока, мяса, овощей и фруктов с целью обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Я убежден, что в Приднестровье можно полностью вырастить содержимое потребительской корзины. Надо в этом направлении двигаться, и каждый год должен быть шагом вперед на этом пути. Тем, кто занимается производством отечественной сельхозпродукции, должна оказываться помощь и поддержка.
2. Продолжить в 2020 году реализацию Плана мероприятий по инвентаризации земельных ресурсов Приднестровья, внедрению технологий глобальных спутниковых навигационных систем, применяемых в сфере топогеодезических изысканий, а также автоматизации ведения государственного земельного кадастра. Земельный кадастр стал просто притчей во языцех. Данное направление – под жесткий контроль. Нужны конкретные результаты. Отписки - недопустимы.
3. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на сохранение, рациональное использование и восстановление водных биологических ресурсов и природных систем.
4. Продолжить работу с органами власти Российской Федерации на предмет оказания поддержки в части развития мелиоративного комплекса республики, получения кредитных ресурсов для целей развития сельскохозяйственных производителей.
5. Провести работы по укреплению дамбы между Тирасполем и Суклеей. В этом году в обязательном порядке эти работы надо провести. Речь идет об участке от парома в Тирасполе до Суклеи. Это очень слабый, уязвимый участок. В случае максимального подъема воды мы ставим под риск затопления часть города Тирасполь и Суклеи.
На что еще я бы хотел обратить внимание: необходимо провести ревизию земель сельхозназначения, которые находятся в длительной аренде у сельхозпредприятий. Нужна проверка на предмет рачительности использования данной земли. Недопустимо произрастание амброзии и прочих сорняковых растений. В случае выявления таких фактов, необходимо принятия действенных мер согласно законодательства с последующим переводом данных земель в фонд перераспределения.
Социальная справедливость
Задачи в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения и поддержки молодежи – Правительству ПМР, Министерству по социальной защите и труду
1. Продолжить и совершенствовать адресную поддержку социальных слоев населения.
2. Продолжить исполнение мероприятий государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019 – 2022 годы.
3. Продолжить адресную поддержку пенсионеров с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
4. Обеспечить поддержку молодежи и молодых семей в части приобретения жилья.
6. Провести мероприятия по популяризации семейных ценностей в обществе и укреплению института семьи (изготовление печатной продукции, проведение в образовательных учреждениях факультативных занятий на тему семьи и воспитания детей, организация круглых столов по теме укрепления семьи и пропаганде семейных ценностей). Это очень важно. В проводимые летом праздники, которые подчеркивают семейные ценности, всем главам администраций необходимо провести соответствующие тематические фестивали.
7. Обеспечить своевременную выплату пенсий и пособий, российских доплат к пенсии (по мере их поступления).
8. Освоить Фонд капитальных вложений в части строительства и завершения ремонта на объектах для людей с ограниченными возможностями. В этом году мы должны завершить работы на значимых для людей с ограниченными возможностями здоровья объектах. Особое внимание акцентирую на спортивном комплексе в городе Тирасполе и реабилитационном учреждении в городе Дубоссары.
Задачи в медицинской сфере здравоохранения – Министерство здравоохранения ПМР
Здравоохранение – самая обсуждаемая тема. Я вижу позитивные изменения. Те задачи, которые будут сегодня поставлены, призваны активизировать движение в этом направлении.
1. Утвердить и начать реализацию Концепции развития здравоохранения ПМР на 2020-2027 годы с учетом необходимости укрепления первичного медицинского звена, создания рациональной инфраструктуры медицинских учреждений.
Концепция не должна приниматься «в темной комнате», в кабинете. Это должно происходить публично. Поэтому я рекомендовал, чтобы проект Концепции обсудили в городах и районах с местными городскими советами и специалистами, подготовили ее к обсуждению на президентской площадке с привлечением главных врачей, общественных организаций. Мы, однозначно, будем ее принимать. Но работа над документом должна быть публичной.
2. Пересмотреть систему оплаты труда медицинского персонала с 1 июля 2020 года с целью повышения мотивации работников и повышения качества медицинского обслуживания.
3. Обновить оборудование медицинских учреждений, в том числе по линии фонда капитальных вложений.
4. Провести мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
5. Продолжить реализацию программы по лечению больных за пределами Приднестровья, в том числе страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да, мы небогатое государство. Но жизнь человека не измерить рублем. Что касается сердечнососудистых заболеваний. Одномоментно перейти на новое оборудование, использование ангиографа с привлечением соответствующих специалистов – весьма сложно, хотя к этому надо стремиться. Мы пошли по пути заключения договорных отношений с соответствующими клиниками Молдовы. Я благодарен за этот шаг инициаторам. В результате в прошлом году удалось спасти порядка 180 жизней наших граждан. Наша задача – вовремя доставить больного. Для ее выполнения были приобретены кареты скорой медицинской помощи. Напоминаю также, что все операционные вмешательства в этом случае – шунтирование и так далее – производятся за счет бюджета нашей республики. Для сведения: операция по шунтированию стоит от 30 до 50 тысяч леев каждая. Это все оплачивает приднестровское государство. Но мы сейчас говорим не о деньгах, мы говорим о людях, об их жизнях.
6. Разработать и утвердить клинические рекомендации.
7. Продолжить реализацию программы переподготовки кадров. Речь идет о послевузовской подготовке кадров на базе медицинского факультета ПГУ.
8. Освоить Фонд капитальных вложений в части строительства и ремонта 22 объектов здравоохранения.
Задачи в сфере образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта – Министерству просвещения, Государственной службе по культуре и историческому наследию, Государственной службе по спорту
1. Обеспечить дальнейшую гармонизацию образовательных стандартов Приднестровья и России.
2. Повысить уровень технической оснащенности образовательных учреждений республики.
3. Повысить эффективность деятельности Высшего консультативного совета по науке и технике при Президенте нашей республики.
4. Провести работу по созданию при Правительстве ПМР Центра управления научной деятельностью, который наделить полномочиями по контролю за деятельностью научно-исследовательских лабораторий и анализу эффективности выполнения ими государственных заказов.
5. Принять меры по повышению доходов научных сотрудников с ученой степенью. На этом пункте хочу заострить внимание Правительства ПМР, ПГУ и Верховного Совета. Я вижу необходимость повысить материальное стимулирование для специалистов, имеющих степень кандидата, доктора наук. Это правильно. Сейчас тоже есть доплаты, но я считаю, что они малы. Если научная степень получена академически и присвоена соответствующим государственным органом, то, конечно, мы должны рассмотреть возможность повышения уровня материального стимулирования в два-три раза. Это небольшая для республики сумма, но хорошая поддержка ученых, значимая для развития науки в целом.
6. Продолжить консолидацию ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в реализации практико-ориентированной (дуальной) системы подготовки кадров для экономики республики.
7. Обеспечить активное вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность посредством реализации республиканского молодёжного образовательного проекта «Школа добровольца».
8. Подготовить и провести Приднестровский молодёжный форум «Тирас-2020».
9. Провести Первый педагогический форум.
10. Продолжить работу по международному позиционированию Приднестровья, организации обменной, гастрольной и иной деятельности, осуществляемой организациями культуры и направленной на сохранение единого культурного пространства, а также продолжить работу по налаживанию профессиональных связей с творческими вузами РФ.
11. Создать новую национальную систему физкультурно-спортивного воспитания населения.
12. Разработать комплекс мероприятий по внешнему направлению развития международного сотрудничества в области физической культуры и спорта, наращиванию и укреплению сотрудничества в целях совершенствования имиджа спорта.
13. Продолжить реализацию спортивных проектов «Президент за здоровый образ жизни», «Кожаный мяч».
14. Осуществлять установку и текущий ремонт спортивных площадок и детских городков.
15. Освоить средства Фонда капитальных вложений на 2020 год в части строительства и ремонта 22 детских садов, 25 школ, 6 Домов культуры. Это весьма внушительный объем. Если на сегодняшний день у нас уже отремонтировано 65 школ, прибавьте 25 – это уже будет две трети. Если на сегодняшний день отремонтировано 52 детских сада, прибавьте еще 22 – это больше половины. Наша цель – полностью завершить ремонт всех детских садов, дошкольных и школьных учебных заведений, Домов культуры. Я думаю, реализуя программу фонда капитальных вложений, через два-три года мы получим стопроцентный результат.
16. Провести комплекс просветительских мероприятий (лекций) в организациях образования ПМР, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию республики (в том числе в рамках проектов «#МыПриднестровцы», «Юный патриот Приднестровья», «Наследники Побед»).
17. Предпринять меры по обеспечению учебной литературой специальных (коррекционных) организаций образования.
Задачи в сфере природоохранной деятельности – Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды
1. Реализация мероприятий, направленных на проведение государственного экологического контроля (надзора) по охране и сохранению водных биоресурсов, ресурсов недр, охотничьих и лесных ресурсов.
К сожалению, и в 2019 году, а в большей степени в 2017-2018 годах, были факты спорной вырубки лесных массивов. Я говорю «спорной», потому что каждый пытался притянуть норму закона, которая якобы позволяла это сделать. Есть распоряжение Президента на этот счет. Любая вырубка насаждений должна производиться при строгом согласовании с местными органами государственной власти на местах. То есть, местные советы должны подписать разрешение на вырубку зеленых насаждений, которые находятся в зоне их ответственности. Таким образом, мы сможем в дальнейшем минимизировать злоупотребления, которые имели место быть. У нас не так много леса, поэтому реализовывать лес практически даром в соседние государства недопустимо.
2. Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих внедрение риск-ориентированного подхода по осуществлению функций контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства Приднестровья хозяйствующими субъектами, с целью обеспечения проверок именно тех субъектов, которые наносят существенный вред окружающей среде, и освобождения от плановых проверок субъектов, не имеющих вредных производств и отходов. То есть, не надо превращать экологию в элемент шантажа и принуждения. Добросовестные пусть работают. Те, кто имеют вредные производства, должны постоянно находиться под контролем и надзорм. Все очень просто.
3. В части установления нормативов качества воздуха, воды, почвы и других важных экологических характеристик, соответствующих безопасному уровню воздействия этих сред на здоровье человека, завершить научно-исследовательскую работу по разработке сводного тома предельно допустимых выбросов с формированием аналитических таблиц по результатам расчета рассеивания вредных веществ от источников выбросов промышленных предприятий городов и районов нашей республики и выработки комплекса мер по улучшению состояния атмосферного воздуха.
Экология – важный элемент жизнедеятельности любого государства. Приднестровье, к счастью, отличается от многих территорий постсоветского пространства в этом контексте в лучшую сторону. Но останавливаться на этом нельзя. Надо работать и далее. Это работа – во благо детей, внуков, нашего будущего.
Задачи в сфере региональной политики – Государственным администрациям городов и районов республики
1. Реализация программ и проектов капитального ремонта жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, благоустройства территории, а также программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности (речь идет о капитальных вложениях, капитальном ремонте, развитии материально- технической базы, исполнении наказов избирателей и т.д.).
2. Реализация существующих и создание новых программ социального значения (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; компенсация по вкладам, необходимым для лечения и поддержания достойного образа жизни; выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, а также участникам боевых действий по защите нашей республики).
Отдельно хочу остановиться на вопросе обеспечения жильем. 2019 год был успешным в части введения в строй новых жилых домов. Сдано в эксплуатацию порядка 450 квартир жилого фонда. Это хороший вклад в развитие жилищной сектора нашей республики, особенно с учетом того, что данные квартиры получили работники бюджетной сферы. Мы создали условия для приобретения жилья путем кредитования, и каждый мог купить квартиру за счет собственных средств. Данную работу надо продолжить. Надо закончить все недострои по городам и районам нашей республики. Их, к сожалению, осталось мало, очень мало. Было бы больше – в данной ситуации было бы лучше. Это первое. Второе – это совместная работа Правительства ПМР и Верховного Совета в части принятия закона о поддержке молодых семей. Речь идет о создании механизма приобретения молодыми специалистами и работниками бюджетной сферы жилья на вторичном рынке.
3. Вести работу по развитию и поддержке инфраструктуры населенных пунктов, по содержанию и должному уходу за рекреационной инфраструктурой (парки, скверы, фонтаны) и уборке мест общего пользования: остановочных павильонов, детских игровых и спортивных площадок, озеленения территории городов, сел и поселков.
4. Работать над туристической привлекательностью районов, развивать туристическую инфраструктуру.
5. Развивать сферу развлечения и отдыха. Повысить уровень культурно-массовой работы в городах и районах, в том числе путем проведения конкурсов, концертов, фестивалей, других массовых мероприятий, активизировав работу предприятий сферы развлечения и отдыха.
6. Осуществлять должный контроль над освоением средств на строительство и ремонт объектов Фонда капитальных вложений на текущий год на подведомственных территориях.
7. В Тирасполе ко 2 сентября завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию Екатерининского парка (с полной готовностью всей инфраструктуры). Хочу остановиться на парковых зонах в целом. Парковые зоны – это уют, это внутреннее содержание любого города, любого района. Я рад, что в нашей республике строятся парки не только центрального характера, но и на периферии. Данную работу надо продолжить, чтобы каждый житель ПМР, любой, кто приехал в Приднестровье, мог отдохнуть и получить удовольствие от пребывания в нашей республике. Это очень важное направление.
Задачи в судебной сфере – Верховному, Арбитражному, Конституционному судам
1. Принять меры по существенному повышению критериев отбора кандидатов на должности судей, консультантов, секретарей судебных заседаний, постоянно проводить работу по повышению уровня их квалификации.
2. Принять меры по уменьшению нагрузки на судей путем доукомплектования штатов городских, районных судов.
3. Принять неотложные меры по исполнению требований Закона ПМР от 26 марта 2013г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Приднестровской Молдавской Республики», с целью оперативного информирования судами всех заинтересованных лиц о результатах рассмотрения конкретных дел, а также активного взаимодействия судов со средствами массовой информации.
4. Принять меры по созданию «мобильного правосудия», «электронного правосудия», внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности, осуществления сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и электронного архива судебных дел. Это кропотливая и сложная работа, но начинать ее когда-то надо. Я думаю, в этом году – самое время.
5. Создать необходимые условия для осуществления правосудия, то есть, обеспечить размещение судов в зданиях, отвечающих современным требованиям, обеспечение зданий судов требующимися средствами безопасности и охраны.
6. Реализовать мероприятия по созданию надлежащих условий для осуществления качественных экспертиз, которые выполняет Министерство юстиции нашей республики.
7. Разработать проект закона о Судебном департаменте при Верховном суде.
8. Разработать проект закона о квалификационных коллегиях судей и судов Приднестровья.
Ориентиры деятельности Верховного Совета ПМР
1. Принять изменения и дополнения в Регламент Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в части совершенствования деятельности законодательного органа власти.
2. Принять закон о введении в действие Налогового кодекса до окончания весенне-летней сессии Верховного Совета ПМР, то есть, в эту сессию. Здесь необходимо взаимодействие с Правительством ПМР. Создавайте комиссию, работайте на профильных площадках, но эту работу надо завершать.
3. Обеспечить соблюдение сроков при рассмотрении законопроектов.
4. Разработать и принять Постановление Верховного Совета об амнистии, приуроченной к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 30-летию со дня образования Приднестровья. Я думаю, нужна одна амнистия, которая будет охватывать две эти даты.
5. Провести законодательное усовершенствование порядка осуществления закупок в рамках закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в целях обеспечения открытости, прозрачности и результативности закупочных процедур, а также эффективного расходования средств государственного бюджета и внебюджетных источников финансирования. То есть, по мере реализации данного закона провести анализ и внести по необходимости предложения по точечному изменению законодательства.
6. Разработать Государственную целевую программу «Развитие системы дополнительного образования» (на необходимый период) с целью обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития системы дополнительного образования.
7. Продолжить реализацию государственной программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Совместно с Правительством ПМР разработать и реализовать механизмы, направленные на повышение деловой активности и роста реального сектора экономики.
10. Увеличить объемы финансирования, направляемого на финансирование развития дорожной отрасли, – по ситуации, которая будет складываться в экономике.
11. Создать государственную программу по формированию земельного кадастра.
Мною озвучено более 170 пунктов – задач к исполнению. По большому счету, все они отражены в Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики. Это все текущая ежедневная работа. Я прошу личного участия и личной ответственности каждого чиновника на благо развития нашей государственности, экономики, соблюдения прав и свобод граждан. Кроме нас никто ничего не сделает. Как мы будем работать, какая у нас будет ответственность, такой будет и результат. Больше ничего. Существует масса внешних факторов: мировые кризисы, явления, которые индивидуальны для Приднестровья, но есть и внутренние аспекты, реализация которых в наших силах. Это – обеспечение мира и правопорядка, экономической стабильности, экологической безопасности, деятельность антикоррупционной направленности, социальная защищенность. Все это зависит от нас. Поэтому я глубоко убежден, что при выполнении поставленных задач, реализации положений Стратегии развития и должном контроле у нас все получится. Я в этом не сомневаюсь.
Считаю необходимым остановиться на таком важном элементе работы органов госвласти и управления, как взаимодействие исполнительной, верховной, исполнительной ветви власти, других институтов нашей республики, и Президента в том числе. Я приветствую конкуренцию и критику – разумную, конструктивную, которая движет общество вперед. Поэтому, пожалуйста, взаимодействуйте на всех возможных уровнях и площадках ради одного – ради развития Приднестровской Молдавской Республики. Еще раз подчеркну персональную ответственность каждого должностного лица. Важный момент: личное взаимодействие с гражданами и общественными объединениями. Лично, никак иначе: в этом залог успеха и информированности. И еще один аспект: жесткий контроль над расходованием бюджетных средств.
Я убежден: все, что сегодня сказано, при реализации приблизит воплощение нашей государственной идеи.