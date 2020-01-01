С 1 января 2020 года во всех поликлиниках и больницах Приднестровья будущие мамы начали получать медицинскую помощь на безвозмездной основе. Речь идёт об обязательных анализах и исследованиях на протяжении всего срока беременности, а также услугах родовспоможения и используемых при родах препаратах.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР, таким образом, становясь на учёт, беременная женщина не будет платить за назначенные врачом анализы и роды.
«Была поставлена задача сделать пребывание беременных женщин в государственных медицинских учреждениях бесплатным, чтобы они ни в чём не нуждались. Для этого в республиканский бюджет 2020 года были заложены дополнительные лимиты. В декабре принят соответствующий приказ Минздрава, всё необходимое было предварительно закуплено, и с начала года эта система начала работать», - рассказал вице-премьер Правительства, министр здравоохранения Алексей Цуркан.
Напомним, что ранее глава Правительства Александр Мартынов поручил Минздраву изучить перечень обязательных платных видов анализов, которые необходимо сдавать при беременности, чтобы все расходы смогло покрывать государство. Общая сумма выделенных для этих целей средств составила 6,5 млн рублей. minzdrav.gospmr.org