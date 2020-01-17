За последние 8 лет в Приднестровье выросли объёмы производства овощной продукции. Если в 2012 году этот показатель составлял 26,5 тысяч тонн, то в 2019-м достиг 45,5 тысяч тонн. Об этом говорилось на семинаре-совещании по вопросам развития овощеводства, состоявшемся накануне в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов, передает novostipmr.com.
Как отметили в пресс-службе ведомства, высоких темпов роста в овощеводстве удалось достигнуть в основном благодаря увеличению в 2,8 раза объёмов производства кукурузы сахарной и горошка зелёного (с 10,2 тыс. тонн в 2012 году до 28,3 тыс. тонн в 2019-м). По остальным культурам увеличение незначительное: с 16,2 тыс. тонн до 17,2 тыс. тонн.
Структура овощного клина за последние 8 лет значительно не изменилась. В 2012 году площади под овощами составляли 2 550 га, в 2019 году – 2 353 га.
О перспективах развития приднестровского овощеводства говорил первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул. Он напомнил о господдержке, оказываемой землепользователям, занимающимся производством овощей. Это, в частности, некоторые преференции в сфере налогообложения, низкая стоимость услуги по поливу в целях орошения и др.
Положительно влияет на развитие отрасли наличие в Приднестровье поливных земель, плодородная почва, благоприятные климатические условия. Кроме того, в республике налажено применение современных технологий по выращиванию овощной продукции.
Одной из главных проблем остаётся дефицит рабочих кадров. На необходимость решения этого вопроса обратил внимание помощник министра сельского хозяйства и природных ресурсов Федот Цыбульский.
Заведующий отделом селекции и семеноводства Приднестровского НИИ сельского хозяйства Сергей Секриер представил участникам встречи линейку полученных в НИИ новых сортов и гибридов овощных культур: томатов, огурцов, бахчевых, кукурузы сахарной, зелёного горошка, перцев, баклажанов, капусты белокочанной.
Подводя итоги семинара, его участники обозначили основные задачи для развития отрасли. Так, необходимо расширить площади высокопродуктивных сортов и гибридов овощей местной селекции с применением системы капельного орошения.
Для увеличения сроков реализации и сохранения качества продукции нужно построить новые типовые овощехранилища, а для получения ранней продукции и рассады – возобновить или создать в каждом овощеводческом хозяйстве тепличное хозяйство.
Также следует внедрять передовые технологии возделывания овощных культур, возобновить семеноводство, наладить переработку овощей и активно осваивать внешние рынки сбыта овощной продукции. novostipmr.com