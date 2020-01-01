Автопарк пожарной охраны в Приднестровье находится в неудовлетворительном состоянии. В основной массе пожарные автомобили, состоящие на вооружении пожарной охраны ПМР, технически устарели и не отвечают современным требованиям. В соответствии с ведомственным нормативным правовым актом, который регламентирует вопросы списания транспортных средств, принадлежащих Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, срок эксплуатации пожарного автомобиля составляет 13 лет, при этом средний срок службы пожарных автомобилей, состоящих сегодня на вооружении, составляет более 30 лет. В настоящее время замены требуют 42 пожарных автомобиля, прослужившие два и более сроков эксплуатации. Автопарк эксплуатируется с большой перегрузкой, что приводит к износу и частому ремонту спецтранспорта, передает newspmr.com.
Анализ, проведенный Правительством Приднестровской Молдавской Республики, показал, что состояние служебного автотранспорта пожарных частей страны требует переоснащения современным автомобильным транспортом, отвечающим требованиям времени. Дальнейшее использование изношенных пожарных автомобилей может привести к невозможности эксплуатации большей части служебного автотранспорта пожарной охраны, и, как следствие, невозможности выполнения задач, возложенных на исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы пожарной безопасности, что при возникновении чрезвычайных ситуации может привести к необратимым последствиям.
Таким образом, для реализации обозначенных целей Правительство ПМР предлагает утвердить Государственную целевую программу, предусматривающую осуществление переоснащения служебного автотранспорта пожарной охраны на 2021-2029 годы. Для этого из республиканского бюджета будет выделено 54 млн. рублей. Эти средства будут распределены на три этапа: 2021-2024 годы – 29 640 000 рублей; 2025-2027 годы – 17 160 000 рублей; 2028-2029 годы – 6 240 000 рублей.
В рамках реализации программы планируется приобрести 29 новых пожарных автомобилей – автоцистерны пожарные «АЦ 5.0-40» на базе автомобиля «Камаз», а также две пожарные автолестницы «АЛ-37» на базе автомобиля «Камаз» высотой 37 метров.
На всех этапах Программы предусматривается обучение специалистов за счет фирм-поставщиков, а также техническое обслуживание оборудования согласно договору.