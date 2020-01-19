Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире в Лас-Вегасе
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в поединке на турнире UFC 246.
Бой в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 19 января, завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на 41-й секунде, сообщает gazeta.ru.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который состоялся в октябре 2018 года.
В активе Макгрегора 22 победы в 26 поединках. 19 из них он одержал нокаутом. У Серрроне 51 бой в карьере, 36 завершились победой. Еще одни поединок признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.
gazeta.ru
- Сегодня, 09:20
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.