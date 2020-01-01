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Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

За награду также боролись Ирландец Мартина Скорсезе, Паразиты Пон Чжун Хо, Однажды в... Голливуде Квентина Тарантино, Брачная история Ноа Баумбака, Джокер Тодда Филлипса.
Фильм 1917 о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки, сообщается в Twitter организации 19 января, передает korrespondent.net.

На приз Лучший фильм также претендовали картины Ирландец Мартина Скорсезе, Паразиты Пон Чжун Хо, Однажды в... Голливуде Квентина Тарантино, Брачная история Ноа Баумбака, Джокер Тодда Филлипса. Эти фильма также являются главными претендентами на Оскар.

1917 рассказывает о двух солдатах, которым поручили пересечь вражескую территорию, чтобы доставить секретное сообщение и спасти 1,6 тысячи человек, в том числе, брата одного из героев. Фильм ранее получил главную награду премии Золотой глобус.



korrespondent.net
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
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