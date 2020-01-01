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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

По меньшей мере 20 человек погибли и более тысячи получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, сообщают власти.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

"Число погибших в результате землетрясения в Элязыг выросло до 18, еще 405 человек получили ранения в [провинции] Элязыг и еще 148 человек в [соседней провинции] Малатье. Мы делаем все возможное, чтобы спасти 30 человек, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием", - заявил ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу (цитата по изданию Daily Sabah), передает bbc.com.

Позже число жертв увеличилось до 20, число пострадавших - более тысячи.
Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 20:55 и продолжалось 15 секунд. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

На телевизионных кадрах видно, как спасатели ищут выживших под развалинами разрушенных зданий.

В провинции Элязыг и Малатья направлены 170 дополнительных машин скорой помощи и медицинские вертолеты, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью - продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура там ночью опускается ниже ноля. Туда также направляется поисково-спасательные отряды и врачи, сообщают власти.

Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане и Иране.

Землетрясения - не редкое явление для Турции. В 1999 году около 17 тысяч человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,6 в городе Измит.

Регион, пострадавший от землетрясения, находится примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.

Сивридже - город с населением около 4 тысяч человек, считается популярным туристическим местом на берегу озера Хазар, истока реки Тигр.
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
bbc.com
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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