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Президент Молдовы сэкономил бюджету 6 миллионов леев, совершая перелеты обычными рейсами

Президент Молдовы сэкономил бюджету 6 миллионов леев, совершая перелеты обычными рейсами

Все три года своего мандата Президент Молдовы совершает перелеты обычными рейсами. Более того, ни разу за всё это время за счет бюджета не покупались билеты в бизнес-класс ни для Игоря Додона, ни для его команды. Об этом сам он рассказал в рамках очередного выпуска “Президент отвечает”, передает aif.md.

– Пресса, свободная и независимая, об этом не говорит, но в 2017 – 2019 годах в госбюджете было предусмотрено около 6 млн леев на чартерные рейсы для президента. Президент не использовал ни копейки, эти деньги вернули в бюджет, – рассказал Игорь Додон.

Он также отметил, что “многие президенты и премьер-министры до сих пор летали за счёт государства, но мы этого не делаем и не намерены”.

Ранее сообщалось, как главу государства встречали на борту самолета Кишинев – Москва. Пассажиры рейса буквально окружили президента: кто-то попросил сфотографироваться на память, кто-то решил воспользоваться возможностью, чтобы рассказать Игорю Додону а о наболевшем, а другие просто жали руку и благодарили.



aif.md
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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