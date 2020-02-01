Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что граждане Украины могут выйти на улицы и свергнуть действующую власть, если пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжит узаконивание торговли сельхозземлями.
Парламентарий отметил, что не призывает к государственному перевороту, а лишь напоминает, что, согласно украинской конституции, хозяином страны является народ, передает iz.ru
По мнению Рабиновича, для свержения власти на Украине нужно, чтобы на улицы вышли 100 тыс. человек.
«Мы их предупредили: дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть…», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
По словам депутата, представители его фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» смогли добиться снижения максимальных площадей земли, которые можно продать в одни руки, — с 200 тыс. га до 10 тыс., однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам.
Рабинович предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть «попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины».