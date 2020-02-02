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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

"Это совсем мало. Будем давить на большую сумму", — заявил Зеленский в интервью ТСН, передает ria.ru

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету.

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

ria.ru
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
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